Přetížení v kabině bývá až 6 G, říká Aleš Loprais. A zve k projížďce

Ze soutěžního kvízu vzejde dvacet finalistů, kteří dostanou pozvánku k atraktivnímu víkendu v Lopraisově bivaku. Ve vojenském prostoru Pánov na Hodonínsku (28. a 29. října) budou mít šanci svézt se s mistrem v jeho závodním voze.

Na závěr celé akce Aleš Loprais vylosuje hlavní cenu, zájezd na Rallye Dakar 2018 v hodnotě 150 tisíc korun.

Své hosty dvanáctinásobný účastník Dakaru při projížďce šetří, ale v rozhovoru pro iDNES.cz se rozpovídal o zdravotních komplikacích svého řemesla.

Vyprávěl, vyprávěl, až málem prozradil odpověď na jednu ze soutěžních otázek.

Ale včas se zarazil…

Jaké to je, když se s člověkem poprvé rozjede závodní kamion?

Nechci nikoho strašit, ale lidi si obvykle musí chvíli zvykat. Nedá se to úplně popsat, protože v kabině působí obrovské přetížení. Máte rozostřený zrak a přirovnal bych to k tomu, jako kdyby vám dal někdo na hlavu krabici s molitanem a mlátil vás do ní tyčí. Ale je to individuální. Někdy mi do auta sedne křehká slečna a je úplně v pohodě. Jindy vezu statného chlapa, který to nevydrží.

A co teprve dělá jízda s posádkou, když se jede naplno při závodě…

Závodní kamion má devět tun. Když je plně natankovaný, tak deset. Lítá to s námi nahoru dolů. Sedíme dva metry nad zemí v pravém úhlu, a tak na nás působí mnohem větší páka než na piloty osobáků. Odnáší to páteř. Působí na nás síly 5 až 6 G. Z toho důvodu bolí i krční páteř. Snažím se mít co nejlehčí karbonovou helmu, abych tyto síly maximálně eliminoval. Během závodu ji máme na hlavě až osm hodin a to už se pozná.

Můžete jako řidič užívat prášek na bolest?

Nějaké medikamenty máme, už kvůli ředění krve. Dávají se předem, protože se pohybujeme ve vysoké nadmořské výšce. Ze stejného důvodu spíme měsíc před závodem v kyslíkovém stanu podobně jako horolezci. Když je nejhůř, samozřejmě nějaké prášky máme. Není to ibalgin, ale nějaká náhrada. Optimální je však spolupráce s fyzioterapeutem. Bolest má člověku něco naznačit a není dobré ji potlačovat prášky, protože se to pak stejně někde provalí do většího průšvihu.

Cvičíte?

Mám speciální cvičení na záda. Od roku 2012 se pro mě Dakar zcela změnil, protože se mnou od té doby jezdí můj vlastní fyzioterapeut, který mě každý den dává dohromady. Napružuje mi svaly. A pak mi funguje ještě jedna věc, které jsem ze začátku nevěřil - a to tejpy. Pásky mi skvěle pomáhají.

Havárie Lopraisovy tatry na Rallye Dakar.

Zlom přišel po vážné nehodě. Co se tehdy v roce 2012 stalo?

Měli těžkou havárii během přejezdu mezi rychlostními zkouškami. Ze druhého místa jsme se naháněli s De Rooyem. Dal jsem řízení spolujezdci a on během patnácti minut usnul. Probrali jsme se až v tatrovce vzhůru nohama. Záda dostala ránu, ale byly z toho jen pohmožděné obratle. Zlomené to nebylo, zlomeninu obratlů jsem si přivodil jindy…

…ale to nebudeme prozrazovat, toho se týká soutěžní otázka. Na Dakaru 2012 to ale taky mělo docela vážné následky.

Michal Ernst měl zlomené žebro a mechanik Petr Almáši zůstal s těžkým otřesem mozku v nemocnici v Chile. Stalo se to v poslední pětině závodu. Paradox byl, že sice přiletěl vrtulník, ale vešli jsme se tam jenom dva, a to ještě po velkém přemlouvání. A když jsme se konečně nasápali dovnitř, ukázalo se, že vrtulník nemá dost paliva. Když je člověk zraněný, každá vteřina trvá hodinu a někdy může mít cenu života. A oni neměli palivo! Museli jsme čekat další hodinu, než pro nás přiletěl vojenský vrtulník.