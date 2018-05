Další velepočin lezce Ondry: v Rumunsku zdolal dvě nejtěžší cesty

Ondra nejprve přelezl cestu Black Cobra obtížnosti 9a v sektoru Cascada Vanturatoarea. O dva dny později tento výkon ještě překonal, když ve vlhkém počasí úspěšně přelezl cestu Stone Butterfly 9a+, která se tak stala zároveň nejtěžší vylezenou cestou celého Balkánu.

Přelezy proběhly v rámci natáčení šestidílného cestopisu Balkánem nahoru a dolů, na kterém Ondra spolupracuje s Českou televizí.

Rumunsko je první z několika zemí, které Ondra se štábem České televize v rámci cyklu Balkánem nahoru a dolů navštíví. Úvodní díl se natáčel v chráněné krajinné oblasti Domogled v údolí Cernei nedaleko od Herkulových lázní.

Adam Ondra Vizitka Český lezec (25 let), v současnosti jeden z nejlepších lezců světa. Mezi světovou lezeckou špičku se zařadil ve dvanácti letech a od té doby se tam drží. Od roku 2009 mohl poprvé závodit za dospělé lezce a od té doby posbíral celou řadu významných cen. Vedle závodního lezení se věnuje i sportovnímu lezení na skalách. Tam se v posledních letech zaměřuje na přelezy cest s nejvyšší obtížností. Mezi ty patří cesta Change v norském Flatangeru (9b+), La Dura Dura (9b+), česká Vasil Vasil (9b+), La Capella ve španělské Siuraně (9b), Chaxiraxi v Olianě (9b) - na všech těchto cestách byl Ondra vůbec první, kdo je přelezl. Na podzim 2016 v rekordním čase 8 dní uskutečnil úspěšný volný přelez Dawn Wall. V září 2017 posunul hranice sportovního lezení, když přelezl cestu Silence obtížnosti 9c. Vedle toho zvládl Ondra i studium na vysoké škole, kde loni úspěšně ukončil bakalářské studium ekonomiky a managementu.

V Rumunsku se se sportovním lezením teprve začíná, ale potenciál pro něj je tam velký - ať pro vymýšlení vlastního projektu, či pro zdolávání trasy, kterou už možná někdo navrtal a označil, ale zatím ji ještě nikdo na světě nepřelezl.

Právě do té druhé kategorie spadají oba úspěšné přelezy Ondry z minulých dní, kdy hned dvakrát po sobě posunul stupeň obtížnosti pro přelezené cesty Rumunska – nejprve na 9a a poté na 9a+. Do té doby byla nejvyšší přelezená obtížnost v Rumunsku 8b+.

O přelezu cesty Black Cobra 9a Adam Ondra řekl: „Málokdy je stěna převislá hladká deska jako tady.“

„Chytů je tady tak akorát, aby stěnu bylo možné vylézt. Kdyby jeden jediný chyběl, už to nepůjde. Příroda to tady vytvořila tak, že jde o těžké lezení, ale ještě stále to jde,“ dodal.

Obtížnosti lezeckých cest Přehledně Obtížnost lezeckých cest je určena vlastní klasifikační stupnicí (těch existuje několik, v Evropě se nejčastěji používá tzv. francouzská). Použití stupně obtížnosti dle klasifikace předpokládá volné lezení, tedy lezení, kdy se veškeré lezecké pomůcky využívají jen k jištění, ne k postupu vzhůru. U francouzské stupnice je obtížnost hodnocena od 1 po 9c s tím, že stupeň 9c byl zaveden teprve v roce 2017 právě Adamem Ondrou, který jako jediný cestu této obtížnosti přelezl.

Zároveň přidal i komentář k úspěchu v cestě Stone Butterfly 9a+, který vyšel i navzdory vlhkému počasí.

„Rozhodně to nebylo úplně přímočaré, první dva dny jsem bojoval s vysokou vlhkostí. Třetí den počasí vypadalo ještě hůř, ale i tak jsme se rozhodli v dešti pro pětačtyřicetiminutový výšlap pod skály a ukázalo se, že to nebylo až takové bláznovství. Cesta byla překvapivě suchá a i přesto, že na první i druhy pokus toho dne jsem spadnul z horní části, nakonec se mi podařilo sesbírat zbytky posledních sil na poslední úspěšný pokus,“ uvedl Ondra.

„Když to člověk vidí přímo na místě, tak chápe, že sleduje absolutní světovou špičku,“ reaguje na sportovní výkony Adama Ondry režisér Petr Horký.

„Máme tu čtyři kamery. Jeden kameraman je na zemi, druhý visí na soustavě lan ve stěně, další má vzdálenou kameru na celkový záběr a nechybí ani dron, aby byla vidět perspektiva celé obrovské stěny. Jde mi o to, aby běžný divák, který není skalní lezec, pochopil a mohl sledovat zápletku té konkrétní trasy a užít si nádheru tohoto sportovního výkonu,“ upřesňuje režisér.

V září roku 2017 byl Ondra hostem pořadu Rozstřel: