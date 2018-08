Další české postupy na US Open: Kvitová, Vondroušová i Siniaková

Už v průběhu první sady shodila z hlavy čelenku. To v případě Petry Kvitové značí nespokojenost a touhu po herní změně.



Turnajová pětka ztratila vedení 4:1, z hladkého průběhu úvodní sady se rázem stala tuhá řež. Kvitová se s Číňankou přetahovala o každý míček, často chybovala při smečích na síti.

Po téměř hodině se arenou Louise Armstronga, druhým největším stadionem v newyorském areálu, rozlehl obrovský oslavný řev. „Promiňte, jsou to obrovské emoce,“ omlouvala se poté publiku za hlasité výkřiky.

Houževnatá Wang Ja-fan se nevzdávala ani ve druhém setu. Kvitová ale udržela nastolené tempo z koncovky první sady a po hodině a 46 minutách proměnila česká tenistka druhý mečbol.

„Byl to náročný zápas. Ona hrála dobře a bylo zase horko. Trošku jsem se ztratila v prvním setu, ale našla jsem cestu zpět,“ hodnotila Kvitová.



Ve třetím kole narazí na Bělorusku Sabalenkovou, vítězku turnaje v New Havenu.

Zároveň 27letá tenistka vyrovnala letošní grandslamové maximum. Dva duely dokázala vyhrát pouze na antukovém Roland Garros.

Kariérní maximum Vondroušové, dřina Siniakové

O pár desítek minut později se mohutné povzbuzování v češtině ozývalo z kurtu číslo 17. I Markéta Vondroušová dávala po těžkých výměnách s Kanaďankou Bouchardovou ulevit emocím.



103. hráčka žebříčku na kurtu dominovala, bývalá světová pětka hledala na 19letý český talent zbraň marně. Vondroušová výborně běhala po kurtu, servírovala a dařilo se jí i při náběhu na síť.

Kanaďanka, jež v posledních letech prožívá strmý pád z předních příček žebříčku WTA, o přestávkách nevěřícně kroutila hlavou.



Vondroušová za hodinu a 25 minut slavila životní úspěch. Poprvé v kariéře na grandslamu došla do třetího kola.

„Bojovala jsem o každý míč, jsem z premiérového třetího kola na grandslamu nadšená a užívám si to,“ řekla devatenáctiletá hráčka. Její příští soupeřkou bude turnajová třináctka Kiki Bertensová z Nizozemska.

Další třísetovou bitvu svedla Kateřina Siniaková.

Páteční program (začátky v 17:00 SELČ): Kurt Arthura Ashe: 18:00 Stephensová (3-USA) - Azarenková (Běl.), Nadal (1-Šp.) - Chačanov (27-Rus.), 01:00 S. Williamsová (17-USA) - V. Williamsová (16-USA), Del Potro (3-Arg.) - Verdasco (31-Šp.).

Kurt Louise Armstronga: Strýcová (23-ČR) - Mertensová (15-Belg.), Wang Čchiang (Čína) - Svitolinová (7-Ukr.), Shapovalov (28-Kan.) - Anderson (5-JAR), Raonic (25-Kan.) - Wawrinka (Švýc.), Karolína Plíšková (8-ČR) - Keninová (USA). Grandstand: Makarovová (Rus.) - Sevastovová (19-Lot.), Thiem (9-Rak.) - Fritz (USA), Isner (11-USA) - Lajovič (Srb.), Muchová (ČR) - Bartyová (18-Austr.).

Dvaadvacetiletá česká tenistka mohla vyhrát zápas ve dvou setech, ale ve druhé sadě duel za stavu 5:4: nedopodávala a tie-break ztratila 3:7.

Ve vyrovnané třetí sadě ztratila servis na 5:6 a při podání Tomljanovicové čelila mečbolu, ale soupeřka trefila bekhendem síť. Češka si vynutila další zkrácenou hru, kterou tentokrát zvládla poměrem 7:4.

Na grandslamech prožívá Siniaková životní sezonu a postupem do 3. kola navázala na Roland Garros i Wimbledon. Perličkou by pro Siniakovou byl postup do osmifinále, kam se ještě nedostala. Pravděpodobně k tomu bude muset porazit turnajovou dvojku Dánku Caroline Wozniackou.

Favorité nezaváhali

Švýcarský tenista Roger Federer udělal další krok za šestým titulem na grandslamovém US Open a prvním po deseti letech. Druhý nasazený zdolal Francouze Benoita Pairea 7:5, 6:4 a 6:4.



Federer zvládl odpolední utkání na centrkurtu ve Flushing Meadows bez větších obtíží. Ostře sledovaný bude jeho další souboj, v kterém proti Švýcarovi nastoupí v sobotu australský talent a třicátý nasazený Nick Kyrgios, kterého k výhře nabudil umpirový rozhodčí.

Do třetího kola postoupila i letošní wimbledonská vítězka Angelique Kerberová. Šampionka z roku 2016, jež vloni při pokusu o obhajobu titulu nepřešla v New Yorku přes první kolo, zdolala Švédku Johannu Larssonovou 6:2, 5:7, 6:4.



Třicetiletá Němka si duel s Larssonovou ve druhém setu sama zkomplikovala, když za stavu 6:2, 5:2 nedokázala dopodávat k vítězství. V dalším gamu pak promarnila dva mečboly a soupeřka její zaváhání využila k zisku setu.

Výhru ve vyrovnaném duelu vybojovala čtvrtá hráčka světového žebříčku až po dvou hodinách a 20 minutách.

„Ve druhém setu jsem nevyužila šanci a ona se dokázala vrátit. Snažila jsem se na druhý set zapomenout a jít znovu do vedení,“ řekla Kerberová v rozhovoru na kurtu. O postup do osmifinále se trojnásobná grandslamová šampionka, jež má ve sbírce i trofej z Australian Open 2016, utká se Slovenkou Dominikou Cibulkovou.

Uspěl i její rovněž čtvrtý nasazený krajan Alexander Zverev, který vyřadil Francouze Nicolase Mahuta 6:4, 6:4, 6:2.



Jednadvacetiletý Zverev, jenž začal před US Open spolupracovat s Ivanem Lendlem, postoupil v New Yorku do 3. kola poprvé v kariéře. Talentovaný mladík, který dosud na žádném grandslamovém turnaji nedošel dál než do čtvrtfinále, porazil o patnáct let staršího soupeře za hodinu a 49 minut.

Ve Flushing Meadows se také představí i Novak Djokovič, Caroline Wozniacká nebo Maria Šarapovová.