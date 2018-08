Povzbuzení z umpiru, pak postup. Netrénoval mě, odmítl Kyrgios

Úsměvný moment se odehrál ve druhém setu. Prostořeký Australan prohrával s Francouzem Herbertem 4:6 a 0:3, když se u jeho lavičky zjevil umpirový rozhodčí Mohamed Lahyani.

„Snažím se ti pomoct,“ zachytily mikrofony Lahyaniho. Jejich společná konverzace trvala téměř minutu.



Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB