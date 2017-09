Turnaj se pro nás zlomil zpackaným zápasem s Maďarskem, říká Hruban

„Drželi jsme hratelný bodový rozdíl. Jenže pak jsme dělali úplně strašné chyby. Dostali jsme nějaké trojky, Chorvati utekli na patnáct bodů a v tu chvíli jsme dali hlavy dolů a dopadlo to, jak to dopadlo. Dokreslilo to obrázek našeho celkového vystoupení na letošním šampionátu. Když se týmu nedařilo, tak se nenašel nikdo, kdo by ho zvedl. Pak ta ztráta, navíc s týmem jako je Chorvatsko, rychle narůstá,“ řekl Hruban, s 15 body druhý nejlepší český střelec v utkání.

„Upřímně řečeno, oni dnes ani moc sil vynaložit nemuseli. My jsme jim to hodně usnadnili místy až odevzdaným výkonem. Nechali jsme je hrát a ve chvíli, kdy to dovolíte takovým personám, jako jsou Bojan Bogdanovič nebo Dario Šarič, tak je zle. Hlavně prvně jmenovaný si dával body, jak se mu zachtělo,“ dodal.

Ani lepší výsledek s Chorvatskem by prý nic nezměnil na zklamání, se kterým český tým odjíždí. Z pěti duelů porazil jen domácí Rumunsko a skončil na pátém místě ve skupině.

Dario Šarič z Chorvatska proti české obraně, vlevo Martin Peterka, vpravo Vojtěch Hruban.

„Tento zápas nemohl nic změnit na pocitu zklamání, které se v nás rozprostřelo po utkání s Maďarskem. I kdybychom prohráli méně, nebo vyhráli, bylo by to stejné. Nikdo nemohl čekat, že v takovémto složení, v jakém jsme na šampionátu, Chorvatsko porazíme. Opakuji, ten , kdy jsme nebojovali, jak bychom měli. Hlavně v úvodu,“ prohlásil Hruban.

Vysoká prohra s Chorvatskem mrzela spíše vzhledem k tomu, že šlo o poslední zápas kapitána Jiřího Welsche za národní tým. „Jura byl hrozně dlouho ikona českého nároďáku. Jeho kapitán a ústřední hráč. Patnáct let byl na hřišti. V posledních dvou letech byl takovým stmelovacím prvkem v kabině. Uvidíme, co přijde po něm. Každopádně by měl od nás všech slyšet velké děkuji za jeho reprezentační kariéru,“ řekl Hruban.

I pro něj osobně byl Welsch velkým vzorem, zvláště když byl posledních pět let i jeho klubovým spoluhráčem. „Vzal jsem si od něj strašně moc. Jeho hlavní devízou byl přístup mimo hřiště. Jak fungoval jako lídr na hřišti i v kabině. Vážím si ho jako člověka,“ prohlásil.

Osmadvacetiletý křídelník hrál na ME i o nové angažmá, protože v Nymburku skončil, chce novou výzvu. „Stále se to řeší. Jsou to jednání na dlouhé lokte. Doufám, že se to vyjasní do příštího týdne. Buď finální angažmá nebo něco dočasného. Teď budu mít nějaké volno, tak uvidíme.“

Na turnaji měl průměry 25 odehraných minut, 11,4 bodu, 3,2 doskoku a 1,6 asistence. V užitečnosti byl třetí nejlepší český hráč po Tomáši Satoranském a Patriku Audovi. Příliš spokojený ale nebyl. „Bylo to z mé strany dost nahoru dolů. Musím přiznat, že před šampionátem jsem si představoval od sebe lepší výkony. Vyšly jeden dva zápasy, zbytek bohužel. Myslím, že mi to při hledání angažmá ani neublížilo, ani nepomohlo,“ dodal Hruban.