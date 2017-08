Češi jsou jen v jedenácti. Puršl se zranil, Pecháček nominaci odmítl

V pondělí krátce po poledni trenér Ronen Ginzburg oznámil finální dvanáctku hráčů pro EuroBasket, ale na posledním večerním tréninku přišel o Puršla.

Dvacetiletý pivot přestupující ze Zaragozy do Svitav je smolařem tohoto léta. Nejprve si v přípravě na mistrovství Evropy do 20 let, kde měl být tahounem týmu, poranil kotník, aby necelých deset hodin před odletem na svůj první EuroBasket mezi dospělými o tuto premiéru také přišel.

„Šimon si včera na odpoledním tréninku přivodil zlomeninu kůstky v ruce. Bohužel to potvrdilo vyšetření, které ještě v noci absolvoval. Jeho zdravotní stav nadále řešíme, ale víme, že o EuroBasket určitě přijde,“ potvrdil manažer národního týmu Michal Šob.

Šimon Puršl se měl k národnímu týmu připojit od začátku přípravy, ale už zmiňované zranění kotníku ho do plného tréninku pustilo až v týdnu před domácími zápasy s Tureckem a Finskem. I tak si ale vybojoval místo v sestavě pro EuroBasket. Jeho neúčast znamená další ránu pro už tak zdecimovanou podkošovou sestavu.

Šimon Puršl

„Všechno se to seběhlo hrozně rychle. Ještě deset hodin před odjezdem na letiště nic nenasvědčovalo komplikacím. Po Šimonově zranění jsme museli začít situaci co nejrychleji řešit, absolvoval v noci lékařské vyšetření, které nastínilo možné zdravotní komplikace. Ty se potvrdily i na druhém vyšetření brzy ráno. S týmem tak nemohl odletět. Je opravdu smolařem tohoto léta, protože letos přišel už o druhý šampionát. Všichni mu přejeme brzké uzdravení,“ litoval Šob.

Národní tým tak v úterý odletěl do Rumunska pouze s jedenácti hráči. Vše nasvědčuje tomu, že to tak zůstane i pro samotný turnaj.

„Ještě večer jsme obratem volali Adamovi Pecháčkovi, který s námi absolvoval takřka celou přípravu a jenž z nominace vypadl v pondělí po dopoledním tréninku,“ reagoval realizační tým na nastalou situaci. Rychlá akce však byla zbytečná.

„Vyhozený“ Pecháček nominaci nepřijal

„Byl jsem vyhozen z týmu. Už jsem o tom informoval rodinu, agenta a klub ve Španělsku, který počítá s tím, že přiletím. Už koupil letenku, to za prvé. Za druhé kvůli vlastní úctě. Sám bych se neměl moc rád, kdybych nominaci teď přijal,“ popsal dvaadvacetiletý pivot Obradoira důvody, proč se k českému týmu na EuroBasketu nepřipojí.

„Byli jsme připraveni během noci a rána udělat všechny potřebné administrativní kroky, aby s námi Adam mohl odletět, včetně změny letenky. Neměli jsme moc času, odlétali jsme v devět hodin ráno. Deklarovali jsme garanci kompenzace nákladů, které Adamův klub měl se zajištěním jeho cesty do Španělska. Mrzí nás to, ale nezbývá nám nic jiného, než Adamovo rozhodnutí přijmout,“ zakončil Michal Šob.

Reprezentační výběr dnes dorazil do Kluže, kde v pátek vstoupí do šampionátu zápasem proti domácímu Rumunsku. V základní skupině Čechy čekají také Španělé, Maďaři, Černohorci a Chorvaté. Dál postoupí čtyři celky. Ginzburgovi svěřenci obhajují sedmé místo.