Tenisová udavačka? Byla to její povinnost, hájí šéf českou rozhodčí

„Můžu jí dát do držky?“ ptala se Martincová kamarádky v hledišti, unavená z náročného cestování z Francie do Ruska a psychicky vyčerpaná z nepříznivého vývoje duelu. Navíc cítila křivdu, že je sudí na umpiru proti ní. - Přečtěte si o kauze ZDE.

Dvaadvacetiletá Češka také nepřímo obvinila krajanku Švárovou, která pomáhala na čáře, že ji hlavní rozhodčí „napráskala“.

Smíšek jako mezinárodní sekretář tenisového svazu a národní koordinátor rozhodčích Švárovou zná a je s ní v kontaktu. „Ale tuhle situaci jsme neřešili. Navíc jsem to neviděl a nebyl jsem tam osobně,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz a dál tedy odpovídá spíše obecně.

Může čárová rozhodčí takhle „napovědět“ kolegovi či kolegyni na umpiru?

Nejen může, dokonce musí. Je to jedna z povinností čárového rozhodčího, která je zapsaná i v jejich kodexu.

V pravidlech následuje za podobný případ automaticky diskvalifikace?

Říká se, že v tenise není nic automatického. Záleží, jak s danou informací naloží umpirový rozhodčí. Pokud jde o vážnější přestupek, zavolá si supervizora. Čárový může maximálně odpovídat na jejich otázky, aby situaci osvětlil. Ale trest v žádném případě není v kompetenci lajnového.

Vybavujete si, že by rozhodčí Nikola Švárová měla v minulosti nějaký problém - ať už s českými tenistkami, nebo s někým ze zahraničí? Martincová narážela na spor s Barborou Strýcovou z prosincové extraligy.

Nevím o žádných problémech. Spor z extraligy je podle mě trochu přehnaný. Bára dostala napomenutí za sprostá slova. Což je v češtině porušení řádu. Bára zná to hlášení z angličtiny (code violation), ale jinak to bylo naprosto v pořádku. Ten Bářin trestný bod bych nechtěl hodnotit, protože jsem tam nebyl přímo a zápas jsem neviděl celý. Záleží na posouzení konkrétního umpirového rozhodčího.

Podívejte se situaci z extraligového zápasu Barbory Strýcové - část 1.

Podívejte se situaci z extraligového zápasu Barbory Strýcové - část 2.

Jak těžké je pro rozhodčí posuzování krajanek?

Je to nevděčné samozřejmě. Český tenisový rybníček je malý, hráči a rozhodčí se potkávají na stejných turnajích, více méně se znají. Myslím, že to nikomu není moc příjemné, když musí rozhodovat utkání s českou účastí, kde dochází ke kontroverzním momentům.

Ale Švárová je úspěšnou rozhodčí, že?

Ano. Soudím podle toho, že si ji vybírají organizátoři mezinárodních turnajů.

Vybavíte si nějaké incidenty z minulosti, kdy hráči uráželi rozhodčí? A hrozí Martincové pokuta?

Občas se to bohužel stává. Nejznámější je asi případ Sereny Williamsové na US Open. Co se pokuty týče, záleží na supervizorovi konkrétního turnaje.