Můžu jí dát do držky? Českou tenistku diskvalifikovali po „udání“ krajanky

Dvaadvacetiletá Češka se snažila přes kvalifikaci dostat do hlavní soutěže turnaje WTA. Ve 2. kole kvalifikace vedla nad Belgičankou Elise Mertensové (85. v žebříčku) 6:4, 4:1. Jenže vzápětí ztratila čtyři gamy v řadě. Pak ještě vyrovnala na 5:5. A potom bylo po zápase.

Martincová se provinila proti pravidlům a utkání bylo skrečováno ve prospěch Belgičanky.

Co se stalo? Bez výpovědí svědků těžko říct. Ale česká tenistka svůj pohled vylíčila pro portál Tenisový svět.

Fyzicky vyčerpanou Martincovou frustrovala hlavní rozhodčí, která podle slov mladé Češky neustále opravovala výroky čárových. Na první sprostou nadávku v češtině dáma na umpiru nereagovala, tenistce neudělila varování.

Serenina zlost Také americká hvězda Serena Williamsová, vítězka Australian Open, je proslulá hádky s rozhodčími. Problém měla na US Open 2009, O dva roky později se pohádala se známou sudí Evou Asderakiovou. Williamsová v obou případech vyfasovala pokutu. Čeká podobný postih i Terezu Martincovou?

„Podruhé jsem se ozvala za stavu 5:5 a 30:30, když lajnový rozhodčí zahlásil jasný aut a hlavní rozhodčí ho opravila. Tak jsem se podívala na Míšu Krajicekovou (holandská reprezentantka s českými kořeny, bývalá deblová parťačka Lucie Hradecké), která mě celou dobu podporovala, a když nechápala, tak jsem se jí zeptala, jestli té rozhodčí za to můžu dát do držky, že to už fakt není možné,“ řekla Martincová, 166. hráčka světa.

Podle Martincové však přišla diskvalifikace až na základě „udání“ lajnové Nikoly Švárové, která krajance pochopitelně rozuměla.

„S ní má dost hráčů problém, konflikt s ní měla i Bára Strýcová v prosinci při extralize,“ podotkla Martincová. „Hned utíkala za umpirovou sudí a všechno jí řekla. Pak přišla supervizorka a rozhodla o skreči utkání.“

Tenistka z 1. ČLTK, která zaujala v loňské sezoně semifinálovou účastí na turnaji v Québeku, incidentu lituje. „Celý zápas jsem byla klidná až na tyhle dva výroky. Rozhodčí byla proti mně. Každopádně je to moje chyba a poučení pro příště. Lituju toho, ale skrečování zápasu bez upozornění jsem nečekala.“