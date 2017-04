Fed Cup: Vondroušové se nedařilo, ale Siniaková skóre srovnala

"Coco hrála lépe, než jsem čekal. Markéta se nemohla dostat do rytmu, ale jsem rád, jak hrála," řekl kapitán Petr Pála České televizi a k Siniakové dodal: "Jsem rád, že to Kačka odehrála a především jak to zvládla výborně v hlavě od začátku do konce. Teď se musíme připravit, abychom v neděli udělali ze tří duelů dva body."