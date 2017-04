ON-LINE: Siniaková prohrála, srovná Vondroušová? První set ovládla

Tenis

Kateřina Siniaková během druhého dne semifinále Fed Cupu na Floridě společně s nehrajícím kapitánem Petrem Pálou.

dnes 19:46 16:40

České tenistky by rády proklouzly do čtvrtého finále Fed Cupu za sebou, ale na zelené antuce na Floridě proti domácím Američankám se dostaly do svízelné situace. V duelu jedniček nestačila Kateřina Siniaková na Coco Vandewegheovou 4:6, 0:6 a tým Petra Pály prohrává 1:2 na zápasy. O srovnání stavu se pokouší Markéta Vondroušová proti Lauren Davisové, první sadu vyhrála 6:2. Sledujte podrobnou on-line reportáž.

