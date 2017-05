Slzy beznaděje a slzy štěstí. Příběh malého fanouška dojal svět F1

Malý Thomas fandí „Icemanovi“ už dlouho a rodiče mu konečně splnili sen. Ve Francii se závod formule 1 už nějaký ten pátek nejezdí, a tak celá rodina vyrazila z Amiensu do katalánské Barcelony. Připraven v rudé kšiltovce a triku se Thomas těšil na Räikkönenovo velké představení. Vždyť finský jezdec minulý rok bojoval v Barceloně do poslední chvíle o vítězství.

Sen se ale nažhavenému klučinovi rozplynul nečekaně brzo. Již v první zatáčce se Räikkönen dostal do kolize a se zlomeným zavěšením zastavil vedle trati. Byl konec. Malý předškolák to neunesl a slzy se hrnuly z očí proudem. Ale měl i štěstí. Všimly si ho televizní kamery a poté to šlo hodně rychle.

Nové vedení seriálu chce zlomit letitý trend a přiblížit formuli 1 fanouškům. Chce ukázat, že uzavřená elitářská série, kterou vytvořil Bernie Ecclestone, je už minulostí. Malý plačící chlapec byl ideální příležitostí ukázat: Myslíme to vážně!

Právě na popud manažerů americké společnosti Liberty Media byl Thomas s rodiči ještě v průběhu závodu pozván do padoku. O pár minut předběhli vedení stáje Ferrari, které plánovalo oslovit chlapce rovněž. Nejdřív tedy Thomas zamířil do zázemí stáje z Maranella, kde se vyfotil s Kimim Räikkönen a obdržel pár dárečků.

Opět pod dohledem televizních kamer, takže zatímco Thomas se už usmíval, mnohému fanouškovi ukápla doma u televize slza dojetí. Tohle je formule 1, jaká by měla být! Sport je o emocích a právě ty v poslední době nejrespektovanějšímu motoristickému šampionátu zoufale chyběly.

A to nebylo vše. Poté Thomas mířil do Renaultu, tedy týmu své země, kde se seznámil s nejlepším francouzským pilotem současnosti Romainem Grosjeanem. Do svého zázemí ho pozvali také pneumatikáři Pirelli, absolvoval svou premiérou před kamerou, když odpovídal na dotazy reportéra Sky Sports. Jaké bylo setkání s Kimim Räikkönenem? „Něco mi říkal, ale nerozuměl jsem mu,“ sdělil bezelstně Thomas.

Po celou dobu ho doprovázeli šťastní rodiče. A přibyly další slzy. Zatímco se Thomas smál, jeho maminka při každém setkání plakala. Stále nemohla uvěřit, co se jim to v Barceloně přihodilo.