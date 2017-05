Vettel vs. Hamilton. Další kolo souboje o lídra F1 se jede v Barceloně

Do druhé řady za Hamiltona a Vettela se postaví vítěz předchozího podniku v Rusku Valtteri Bottas s druhým Mercedesem. Na jeho motoru kvůli úniku vody museli poprvé v sezoně přes noc pracovat mechanici, což pravidla povolují jen dvakrát. Finský pilot stejně jako jeho krajan Kimi Räikkönen z Ferrari na čtvrté příčce na Hamiltona ztratil přes dvě desetiny.

Za nimi se seřadili jezdci Red Bullu. Loňský vítěz barcelonské Grand Prix Max Verstappen za vítězem zaostal o šest desetin, zatímco Daniel Ricciardo o vteřinu.

Překvapením byla sedmá příčka Fernanda Alonsa, který v sezoně ještě nedokončil ani jeden závod. Bohužel spolehlivost motoru Honda v jeho McLarenu nedává velké šance na to, že by do cíle konečně dojel. Před svými fanoušky pro to však udělá vše.