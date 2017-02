Štafetové bojovnice: Teď jsme zklamané, ale 4. místo je rozhodně úspěch

Finišmanka Gabriela Koukalová vykládala: „Právě teď jsem hodně zklamaná, ta medaile byla na dosah. Ale dala jsem do toho všechno, co jsem mohla. (ROZHOVOR ČTĚTE ZDE.)

O čem mluvily za cílem její spolubojovnice?

Jislová: Před stojkou jsem si říkala, že nesmím promrhat čas

DO POSLEDNÍCH ZBYTKŮ SIL. Jessica Jislová, když dokončila svůj úsek.

JESSICA JISLOVÁ na střelnici ani jednou nechybovala a přivezla štafetu na 8. místě se ztrátou 38 vteřin.

Jaký to byl pro vás nápor na nervy?

Před startem jsem byla už včera hrozně nervózní. Vůbec jsem nemohla ani usnout. Ale jak jsme odstartovaly, spadlo to ze mě a už jsem se soustředila jen na závod.

Jedinkrát jste předtím s A-týmem jela štafetu, na loňském mistrovství světa. Až nyní zase znovu. Zvláštní pocit?

Musím jim říct, aby mě do ní taky dali jindy než na mistrovství světa (směje se). Bála jsem se na střelnici, protože letos mi stojka moc nešla - a jsem fakt ráda, že jsem to takhle zvládla.

Přehrávala jste si v hlavě loňskou štafetu v Oslu?

Ani ne. Nebyla špatná. Na tu poslední ránu, kterou jsem tehdy třikrát dobíjela, jsem si na chvilku vzpomněla. Rychle jsem ale tu vzpomínku z hlavy vytěsnila, abych ji tady trefila.

A po posledním terči jste pocítila velkou úlevu?

Jo, už na stojku jsem přijížděla s tím, že tam nesmím promrhat další čas, protože už jsem na trati moc nemohla. Tak jsem se snažila co nejrychleji zase vypadnout.

S napadaným sněhem jste si rozuměla?

Bylo to pro mě hodně těžké. První dvě kola, když jsem ještě byla ve skupině, docela šla. Zato to poslední, kdy už jsem jela sama, bylo hodně těžké dobojovat až do cíle.

Jaké pro vás bylo, když jste skoro celý šampionát jen trénovala a až teď závodila?

Dokud bylo hezky, tak mě trénování dost bavilo. Dneska jsem konečně závodila a zrovna je hnusně. Ale potrénovala jsem tu asi dobře.

O nominaci do štafety se předtím rozhodovalo mezi vámi a vaší spolubydlící Lucií Charvátovou. Jak jste to na pokoji prožívaly?

Nijak moc. Prostě jsme počkaly, jak trenéři rozhodnou, a tak to bylo.

Puskarčíková: Těší mě, že jsem neskončila jako minulý týden

NÁSTŘEL. Eva Puskarčíková při nástřelu před štafetou.

EVA PUSKARČÍKOVÁ vytáhla českou štafetu na páté místo se ztrátou 31 vteřin, na střelnici vždy jednou dobíjela.

Pomaleji jste se rozjížděla, ale pak jste byla stále rychlejší a rychlejší.

Já mám většinou vzestupnou tendenci. Ale dělala jsem samozřejmě od začátku, co jsem mohla, ačkoliv to tak navenek nevypadalo.

Střelba vám tentokrát vyšla mnohem lépe než při smíšené štafetě.

Dobíjela jsem vždycky jednou, mohlo to být i lepší, ale taky jsem mohla skončit jako minulý týden. Takže jsem ráda, jak to dneska dopadlo.

Jak jste potom prožívala závěr závodu a boj o medaili v podání Gabriely Koukalové?

Ten byl dost náročný psychicky i emočně. Fandili jsme všichni.

Co pro vás znamená konečné čtvrté místo?

Kdyby nám to někdo řekl před závodem, tak ho bereme všema deseti. Teď jsme možná zklamané, protože jsme viděly, jak se závod vyvíjel. Ale myslím, že je rozhodně úspěchem.

Vítková: Druhá polovina posledního kola byla krutá

BOJ O KAŽDOU POZICI. Veronika Vítková před italskou štafetou.

VERONIKA VÍTKOVÁ na ležce i stojce dvakrát dobíjela a uhájila pátou pozici, předala Gabriele Koukalové se ztrátou 28 vteřin na vedoucí Němky.

Spokojená?

Se svým výkonem úplně spokojená být nemůžu. Ta druhá polovina posledního kola byla hodně krutá, v ní jsem myslela, že se do cíle nedostanu.

Tolik to na lyžích bolelo?

První dvě kola mi přišlo, že se tam vyvážím a jedu dobře. Snažila jsem se jet volněji, přizpůsobit rychlost trochu i té střelbě. Bohužel jsem se nevyhla dobíjení, zůstaly tam pokaždé dva terče.

Nervy?

Nevím, nedokážu říct.

Předávala jste Gabriele Koukalové na 5. místě. Věřila jste v tu chvíli v medaili?

Já si ani nepamatuju, jak jsem předávala, jak mi v tu chvíli bylo špatně.

Přispěly k tomu i náročné podmínky?

Nasněžilo mi do pusy. (zasměje se) Ale podmínky byly pro všechny stejné.

Předchozí průběh šampionátu vám nevyšel podle představ. Když jste sem přijížděla, jak jste se cítila?

Z mistrovství Evropy jsem odjížděla s dobrou běžeckou a střeleckou formou. Ta běžecká mi tu částečně zůstala. Ale s tou střelbou jsem se tady neskamarádila.