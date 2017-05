Postavil auto na bok a osočil Buttona: Hloupý manévr!

Jenson Button a Paul Wehrlein se střetávali celý závod. Brit, který se vrátil do kokpitu pouze na letošní Velkou cenu Monaka, startoval z boxů a brzo dorazil mladého Němce, který se svým Sauberem vlál na chvostu startovního pole. Button měl být rychlejší, vždyť v kvalifikaci patřil do nejlepší desítky. Ale v Monaku se předjíždět nedá. A tak musel trpět dlouhá kola za pomalejším soupeřem.

Ani po zastávkách v boxech se situace nezměnila. Wehrlein předposlední, Button poslední. A tak není divu, že zkušenému bývalému mistru světa došla trpělivost. V zatáčce Portier před vjezdem do tunelu, kde se běžně nedalo předjíždět ani za lepších časů formule 1, se nacpal čumákem svého McLarenu do vnitřku zatáčky. Wehrlein to nečekal, o levé přední kolo soupeřova stroje zvedl svůj monopost a doletěl k protilehlé bariéře. Formule zůstala stát na boku a kamerám ukázala část, která je většinou pár centimetrů od asfaltu.

„Co tam dělal? V této zatáčce se nedá předjíždět. Byl to hloupý manévr,“ řekl poté novinářům v boxech. „Pamatuji si všechno a bylo to dost strašidelné. Z brzd se začalo kouřit, cítil jsem zápach, ale byl jsem uvězněn v kokpitu. Nezbývalo mi než čekat, až mi někdo pomůže.“

Wehrlein po obrácení vozu vylezl z kokpitu sám a došel do boxů. Má však obavy, jestli si nepohnul se zády, které si zranil v přípravě před sezonou. „Hlavou jsem praštil do bariéry, takže budu muset zase na kontrolu se zády, snad bude vše v pořádku.“

Jenson Button, který zaskočil v McLarenu za Fernanda Alonsa, si podle svých slov myslel, že je před svým soupeřem. Když zjistil, že Wehrlein o něm neví, už bylo příliš pozdě.

„Samozřejmě jsem měl dojem, že jsem už před ním. Pneumatiky měl už zcela sjeté a nestačil. Takže jsem předpokládal, že už je za mnou. Z těchto nových vozů je velmi špatně vidět, hlavně směrem dozadu, říkal jsem to tento víkend týmům i FIA.“

I tak velezkušený závodník, který poprvé jel závod formule 1 v roce 2000, si odnesl unikátní zážitek. „Nikdy jsem ještě neviděl, aby auto zůstalo stát na boku. Hlavně že je v pořádku.“