ON-LINE: Jede se GP Monaka F1. Potvrdí Räikkönen kvalifikační triumf?

Hamilton to bude mít o to těžší, že se jede v Monte Carlu. Předjíždění bylo totiž v Monaku vždy obtížené a teď ho ještě víc zkomplikovaly širší a rychlejší vozy.

Právě velikost by podle expertů mohla dát výhodu Ferrari, protože má vůz s o něco menší vzdáleností předních a zadních kol než Mercedes. Tím pádem by měl v ulicích Monte Carla lépe manévrovat. To se potvrdilo v kvalifikaci, kterou před Vettelem vyhrál jeho týmový kolega z Ferrari Kimi Räikkönen. Pro Fina to byla první pole position od roku 2008.

V Monaku by také do souboje o vítězství rád konečně promluvil Red Bull, protože věří, že na nejpomalejším okruhu v kalendáři by se měly smazat rychlostní rozdíly mezi jeho vozy a favorizovanými Ferrari s Mercedesem. V kvalifikaci skončili Max Verstappen a Daniel Ricciardo hned za třetím Valtterim Bottasem. Pokud se nestane zázrak, bude právě on držet v Monaku prapor mistrovského Mercedesu.