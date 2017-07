Na šampionát s nadějí i trumfem. Kolocové s Kvapilovou pomůže statistik

Ji čeká v 27 letech vůbec první světový šampionát v plážovém volejbalu. S Kolocovou utvořila nový pár teprve loni, navíc se k ní připojila až v průběhu sezony, poté co si splnila klubové povinnosti v šestkovém volejbalu.

Teprve letos tak spolu se zkušenější spoluhráčkou hrají celou sezonu - a navíc zvládly poprvé celou přípravu. „Udělaly jsme velký kus práce. Nejen, že jsme si zvykly samy na sebe, ale i Míša na písek. A já se dala ještě trochu víc dohromady po operaci ramene,“ připomněla Kolocová zákrok z podzimu 2015.

Na výsledcích se to brzy projevilo: už na prvním turnaji ve Fort Lauderdale dobyly K+K páté místo, stejný výsledek zopakovaly i v Poreči a před pár dny v Olsztyně.

„Minulá sezona byla takové zasvěcení do plážového volejbalu. Věděla jsem, že jakmile se zlepší moje individuální hra, tak se zlepší i ta týmová,“ říkala Kvapilová. „A to se povedlo. Zlepšila jsem se ve všech činnostech, v přihrávce, podání... Se sezonou jsme zatím spokojené.“

A Kolocová, která se loni v září vdala za dlouholetého přítele Martina, přidává: „Cítím se určitě lépe na útoku než na loni, což je dané jak zotavením po operaci, tak zlepšující se souhrou.“

Povedený průběh roku dává desátému týmu světového žebříčku naději i směrem k šampionátu, který se odehraje na vídeňském ostrově Danube v nové aréně pro deset tisíc diváků. Kolocová s Kvapilovou do něj vstoupí v pátek ve 14 hodin zápasem s Ruskami Birlovovou a Makroguzovou, dále je čekají Thajky Radarongová a Udomchaveeová a Rakušanky Schützenhoferová a Schwaigerová.

„Je to zrádná skupina, ale dá se vyhrát. Thajky bychom porazit chtěly. Rusky mají silný tým, Rakušanky budou doma, což jim může pomoci, ale může je to i znervóznit. Chtěly bychom každopádně z prvního nebo druhého místa rovnou do play-off,“ tvrdí Kolocová.

Do Vídně zamířily hráčky v úterý odpoledne vlakem s trenérkou Lenkou Háječkovou, připojí se k nim i kondiční trenér a statistik, který jim už od loňska občas vypomáhá. „Zaznamenává konkrétní typy servisů, přihrávek. Radí nám, čeho se vyvarovat, co využít na protihráčky. Když to víte, tušíte, na co se zaměřit v úzkých, co použít,“ vysvětluje 29letá Kolocová.

Až pro ni s Kvapilovou v pátek souboje ve vídeňské aréně začnou, třeba se budou hodit i jeho rady.