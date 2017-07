V roli nasazených šestek. Sluková s Hermannovou míří na MS do Vídně

Uplynou teprve dva roky, co se Markéta Sluková Nausch poprvé objevila na kurtu společně s Barborou Hermannovou. Tehdy se psal rok 2015 a do olympijských her v Riu zbývalo pouhých dvanáct měsíců.

České jedničky do Brazílie odcestovaly „last minute“, postoupily ze skupiny, ale do play-off už se nepodívaly.

V další sezoně už Češkám patří ve světovém rankingu šestá příčka, z Majoru v chorvatské Poreči si odvezly stříbrnou medaili. Nikdy na turnaji Světové série neskončily hůře než deváté.

„Co je ještě cennější než výsledky, je hra, kterou jsme byly schopné předvést v rozhodujících momentech zápasů. Navíc ta stabilita. To vše napovídá, že jsme přes zimu udělaly kus práce a někam jsme se posunuly,“ vyprávěla 29letá Sluková Nausch na tiskové konferenci před odjezdem do Vídně.

Vrchol letošní sezony začne pro český pár v sobotu, kdy narazí na Kostaričanky. Ve skupině dále potkají paraguayskou dvojici a Finky.

„Známe pouze Finky Lahtiovou a Lehtonenovou, se kterými jsme také trénovaly. Zbylé dvojice tour vůbec nejezdí. Doufám, že nás Simon dobře připraví,“ řekla Sluková Nausch.

A její parťačka jí okamžitě doplňuje.

„Vždycky říkáme, že Top 10 je dobrý. Vše navíc je skvělé, opačným směrem už méně uspokojivé,“ usmívá se Hermannová. „Systém je jiný než při Světovkách. Vítěz skupiny nepostoupí rovnou do play-off, naopak první a druhý míří teprve do předkola. Takže se může stát, že narazíme rovnou na některý ze silných párů.“

Víc peněz do přípravy

Nově Češky pod vedením trenéra Simona Nausche, manžela Slukové, investovaly finanční prostředky do přípravných kempů v zámoří. „Trénovaly jsme s olympijskými vítězkami Larou Ludwigovou a Kirou Walkenhorstovou. Hodně věcí jsme okoukávaly, psaly jsme si i poznámky,“ vzpomíná 26letá Hermannová.

Právě v tom obě shledávají změnu o proti loňskému roku. S letošními úspěchy ale narůstá i očekávání.

Markéta Sluková Nausch (vlevo), Simon Nausch a Barbora Hermannová na tiskové konferenci před MS ve Vídni.

„Všichni by nás rádi viděli na medailích, my si to taky strašně moc přejeme. Teď bude na nás, jak moc si budeme chtít ten tlak připouštět. Bude tam deset patnáct týmů, které mají skvělé výsledky. Ženský plážový volejbal je strašně vyrovnaný,“ doplnila Sluková Nausch, jež čeká velmi zajímavý turnaj.

Její manžel Simon pochází z Rakouska. Ač v současné době společně žijí v Praze, ve Vídni mají neustále přátele.

„Očekávám, že přijde celá Simonova rodina, i bratranci a tety. Ještě mě za těch osm let neviděli hrát,“

Nabízí se tedy případné bydlení mimo oficiální hotel s ostatními hráčkami.

„Máme pronajatý apartmán těsně vedle kurtů, hotel je zhruba 20 minut cesty autem, což není tak hrozné. Stále ještě nevíme, kde budeme bydlet. Turnaj je dlouhý. Za den hrajeme pouze jediný zápas, takže možná bude lepší, když budeme trávit čas na apartmánu s dalšími členy našeho týmu,“ domnívá se.

Jednu jistotu, ale Sluková Nausch s Hermannovou mají. Soupeřky s nimi musí počítat.