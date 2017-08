Z týmu pro volejbalové Euro vypadli smečař Bartoš a blokař Sobotka

Trenér Michal Nekola s asistentem Martinem Demarem uzavřeli kádr po čtvrteční závěrečné přípravě s Kanadou, s níž volejbalisté odehráli tři utkání. V týmu je hned deset hráčů, kteří v nové sezoně budou nastupovat v domácí extralize. Liberecký blokař Holubec a nahrávač Démar z ČZU Praha se do ní vrátili z angažmá ve Francii.

Monzu budou zastupovat na ME smečař Džavoronok a nová posila italského klubu univerzál Finger, druhý diagonální hráč Jan Hadrava hraje polskou ligu v dresu Olsztyna a blokař Beer je mistrem rakouské ligy s Innsbruckem.

Reprezentační kapitán nahrávač Janouch má v týmu vedle Holubce dalšího libereckého spoluhráče Galabova, mistrovské České Budějovice zastupuje trojice Michálek, Kryštof a Mach, z Karlovarska na Euro pojedou Zmrhal s Pfefferem a z Kladna Zajíček.

Na ME čeští volejbalisté budou hrát ve Štětíně skupinu B se Slovenskem, Německem a Itálií, která obhajuje evropský bronz. Na minulých dvou šampionátech Češi nepostoupili ze skupiny.

„Klíčová budou všechna tři utkání, do každých půjdeme s vůlí zvítězit, jinak by ani nemělo cenu na mistrovství Evropy jezdit. Slovensko - to bude klasické derby, které má vždy velký náboj, Německo je tradiční soupeř na ME, se kterým se nám příliš nedaří a chceme tuto sérii určitě zlomit. Itálie je stříbrný medailista z olympiády v Riu a další velký soupeř. A pro nás samozřejmě velká výzva,“ řekl kouč Nekola.