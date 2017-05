Může za to Bottas! Räikkönen a Verstappen se výjimečně shodli

Kimi Räikkönen vyrazil ze čtvrté příčky do Velké ceny Španělska zcela bezchybně. Stejně jako jeho týmový kolega. Ale zatímco Vettel šel v první zatáčce do vedení, Fina zablokoval Valtteri Bottas.

Räikkönen musel šlápnout na brzdy a vyjel si vlevo od Bottase. Byl o půl auta vpřed, když jeho krajan neudržel auto u vnitřního okraje a trknul předním kolem do jeho zadního. Ferrari odletělo do strany, kde ke smůle jednoho i druhého projížděl Max Verstappen s vozem Red Bullu. Náraz zlomil zavěšení jak jeho tak Räikkönena a z kolize vyšel nejlépe ten, kdo ji začal - Valtteri Bottas.

Verstappen ještě dokázal dokroužit do boxů, zatímco Räikkönen s ulomeným kolem zaparkoval vedle trati. Byl konec. „Měl jsem dobrý start, ale Valtteri mě zblokoval, takže jsem ho musel objíždět. Potom jsem od něj dostal v zatáčce ránu do pravého předního kola. Auto jen trochu poskočilo, ale už jsem ho nedokázal ovládat. To stačilo, abych se srazil s Maxem. Ale vše začalo prvním dotekem,“ popsal situaci Räikkönen.

Max Verstappen se okamžitě po nehodě vztekal, mával zuřivě pěstí z kokpitu. To ještě úplně přesně nevěděl komu, ale po zhlédnutí videozáznamu měl jasno. „Je jasně vidět, co se stalo. Valtteri narazil do KImiho a potom pro něj bylo samozřejmě těžké ovládat auto. Takže do mě narazil. Je to vždy těsné, ale normálně tři auta vedle sebe první zatáčkou projedou.“

Oba jezdci přišli o body a vedoucí duo mistrovství světa se jim hodně vzdálilo. Max Verstappen se v celkovém pořadí propadl za týmového kolegu Ricciarda. Ačkoliv je on poslední dobou rychlejším jezdcem Red Bullu.

„Bylo to trochu nešťastné. Nárazu jsem se nemohl nijak vyhnout. Ale tohle je součást závodění,“ dodal Verstappen.

Finský pilot Valtteri Bottas si z názoru svých soupeřů těžkou hlavu nedělal. Pro něj bylo důležité, že sportovní komisaři žádným trestem kolizi neřešili. „Byl to celkem malý a dost smolný kontakt, ale nikdo za to nemohl, to se stává.“