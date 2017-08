Děkovačka jak po výhře a rychlé loučení. Ranní přesun začíná v půl šesté

Dva setboly odvrátili v prvním setu, pět ve druhém a na závěr podlehli až při třetím mečbolu. Volejbalisté se v utkání s velkým favoritem rvali statečně, ale vždy jim krůček chyběl.

„Kluci si minimálně jeden set za bojovnost zasloužili,“ myslí si trenér Michal Nekola, ale hned přidá vysvětlení, proč to nevyšlo: „Bohužel byli Italové v koncovkách setů důraznější na servisu.“

Set navíc by jistě přivítalo i štětínské publikum, které se volejbalem skvěle bavilo. Hráči je zvedli ze sedaček dlouhými výměnami plnými odvážných rybiček a akrobatických skoků.

Dvě nejkrásnější rozehry dostaly na zem vždy skoro tým, ale míč stále létal vzduchem. Jenže v obou případech nakonec byli šťastnější Italové. „Tým, který uhraje takové těžké míče, se tím vždycky dostane na koně. Určitě i to jim k vítězství pomohlo,“ myslí si nahrávač Jakub Janouch.

Diváci ocenili bojovnost poražených. Po utkání se seběhli až k palubovce, kde čekali na aktéry zápasu. Italové si povídali u střídaček, ale Češi vyrazili na děkovačku. Kroužili halou a s diváky si plácali, jakoby oni byli vítězi.

„Prohráli jste všechny sety tím nejtěsnějším rozdílem, není proč se mračit,“ slyšel Janouch. On však na to: „Čím blíž jsme k vítězství, aspoň dílčímu, tím víc to pak mrzí. Právě tak se teď cítím.“

S trenérem se kapitán Janouch shodl v hodnocení: „Italové byli důraznější v koncovce. Ať už na bloku a nebo na útoku. Měli trochu víc štěstíčka,“ řekl.

Kouč Michal Nekola navázal: „Po prohře s Německem jsme si dnes jednoznačně dokázali, že volejbal hrát umíme. Věřím, že tohle klukům v hlavách zůstane na středeční zápas.“

Jedni odpočívají na hotelu, druhé čeká dlouhá cesta

Středa. K té museli čeští hráči obrátit pozornost, sotva opustili štětínskou halu. Mají totiž jediný den na přesun do Katovic a seznámení s tamní halou. Už ve středu jdou do boje.

A soupeř, úřadující mistr Evropy, má tu výhodu, že zůstává na místě. Ve stejném hotelu, ve stejné hale. Odpočine si, potrénuje...

„Je to fakt, který musíme vzít, nedá se s tím nic dělat. Věděli jsme o tom od začátku,“ říká Nekola.

Jak dál na ME 2017 Středa 30. srpna

Play-off (Krakov):

Polsko - Slovinsko

Bulharsko - Finsko

Play-off (Katovice):

Itálie - Turecko

Francie - Česko Čtvrtek 31. srpna

Čtvrtfinále (Krakov):

Srbsko - vítěz Bulharsko/Finsko

Rusko - vítěz Polsko/Slovinsko

Čtvrtfinále (Katovice):

Německo - vítěz Francie/Česko

Belgie - vítěz Itálie/Turecko

Společně s Němci a Italy, které čeká stejný přesun, odjíždějí v půl šesté ráno z hotelu a leteckým speciálem spěchají do Katovic. Neměl by to být problém. Budeme tam už na oběd, odpočineme si a večer si můžeme zatrénovat. Věřím, že to proběhne v pohodě,“ doufá trenér.

Cesta nijak netrápí ani nahrávače Janoucha, jenž se nebojí ani krátkého času na poznání s katovickou halou. „Prostorově si jsou ty haly hodně podobné. V Katovicích je možná ještě větší. Já osobně s tím problém nemám.“

Takže zbývá jediná překážka.

Utkání s mistry Evropy, s francouzskými obhájci titulu.

„Je to pro nás velká výzva. Hrají týmově, na hřišti je vidět, že jsou dobrá parta. Doufám, že my i jim ukážeme, jaká jsme parta a předvedeme minimálně takový výkon jako dneska,“ přeje si Jakub Janouch.

„Teď do toho musíme dát všechno. Hraje se o postup mezi nejlepších osm a už není kam couvat. Musíme ukázat všechny trumfy, které máme,“ dodává Michal Nekola.

Utkání v Katovicích se hraje ve středu. Začátek zápasu ještě nebyl stanoven. Na programu jsou duely Česko - Francie a Itálie - Turecko. Jeden začne v 17.30, druhý v půl deváté. Rozhodnou zájmy a možnosti televizních společností.