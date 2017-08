Jmenuji se Finger, dal jsem bod prsty, smál se hrdina volejbalové bitvy

„Zkoušel jsem to už na tréninku a dnes nastala situace, která si o to říkala, tak jsem to zkusil a vyšlo to,“ těšilo českého reprezentanta.

Finger je anglicky “prst“, takže volejbalista dostál svému jménu. „To je pravda. Jsem Finger a dal jsem bod prsty,“ smál se volejbalista.

Češi vstoupili do mistrovství Evropy v polském Štětíně důležitou výhrou nad Slovenskem 3:1. Univerzál Finger tomu přispěl největším dílem: vybojoval 24 bodů.

Zápas se vám povedl, jste se svým výkonem spokojen?

Slováky jsme drželi celý zápas pod tlakem, to bylo záležitostí celého mančaftu: bloků, servisu, čapání v poli... Pochvala patří celému týmu, nejen mně. A spokojenost je obrovská, vítězství nám dává velikou šanci na postup.

Neznejistěla vás prohraná koncovka druhého setu?

Slováci nám utekli hned na začátku, pak jsme se sice dotáhli, ale v koncovce jsme měli víc smůly.

Janouch většinou rozděloval nahrávky mezi útočné vás a smečaře rovnoměrně, ale ve vypjaté koncovce hrál skoro všechno přes vás. Bylo to těžké držet tým v těchto těžkých momentech?

Od toho tam jako univerzál jsem, abych do toho bouchal, takže když letí víc míčů, než ostatním hráčům, tak jsem jenom rád.

Odvážně jste uhrával i těžké míče, když nebylo dobře přihráno.

Já nemám moc rád ulívání nebo nějaké naťukávání. Většinou jdu za ránou a dnes mi to díky bohu vycházelo dobře.

Slováci měli vysoké bloky, jak se vám proti nim hrálo?

Já si myslím, že když univerzálové moc přemýšlejí, akorát si nechají spadnout ruku, a míč pak stejně nejde tam kam chtějí. Takže se snažím chytit to nahoře a bouchnout do toho. Směry jsem moc neřešil.

Teď vás čekají Němci a Italové. Jaká proti nim bude šance?

Po tomhle vítězném zápase nám určitě stoupne i adrenalin v žilách a budeme si ty zápasy užívat.