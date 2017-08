Vítězná premiéra. Volejbalisté vstoupili do ME výhrou nad Slovenskem

Štětín (Od našeho zpravodaje) - Z posledních dvou evropských šampionátů odjížděli čeští volejbalisté bez vítězství. O ME 2017 to však platit nebude. V polském Štětíně zvládli hned svůj první zápas, a po výhře 3:1 nad Slovenskem mají blízko k postupu do vyřazovacích bojů.