Basketbalisté na šampionátu řeší problémy s kluzkým míčem

„My níže podepsaní kapitáni vás chceme informovat, že jsme v týmu zaregistrovali stížnosti na hrací míč v souvislosti se změnou jeho textury. Způsobuje problémy především v závěru zápasů, kdy už je vlhký. Navrhujeme, aby se tato záležitost okamžitě po šampionátu řešila a aby aktivní hráči byli zařazeni do výběru nového míče pro další soutěže,“ stojí v dopise, který podepsali hráči jako Boris Diaw, Gigi Datome, Ádám Hanga či český kapitán Jiří Welsch.

Ten přímo v Kluži po jednom z tréninků debatoval spolu s asistentem trenéra Lubošem Bartoněm přímo se zástupcem japonské firmy Molten, která míče vyrábí. A vysvětlovali mu, v čem je problém. Že když hráč doskočí míč a stáhne si ho na hruď na zpocený dres, tak následně míč zvlhne a klouže.

„Hraje se s ním hrozně blbě. Ze strany Francie byl podaný protest, reprezentace včetně naší se k tomu připojili. Dnes ráno shodou okolností za mnou přišel zástupce Moltenu a ptal se. Někdo to chytne, je to mokrý a nedá se s tím pak hrát. Bylo to tak vloni, i před dvěma lety, je to pořád stejné. Chtělo by to změnit,“ prohlásil Welsch.

Problém je také v tom, že zápasy se hrají se zcela novými míči, přitom je třeba, aby byly mírně použité, aby se s nimi hrálo lépe. „Přitom v tréninkové hale nám dali obouchané míče, se kterými to šlo. A přijdeme sem a dají nám úplně nové. Je to děs, kloužou a nepomůže, ani když je rozhodčí utře. Ale nemůžeme se vymlouvat, protože je to pro všechny stejné,“ přidal rozehrávač Jakub Šiřina.

Nejvíce stížností putuje z tábora Francie, která v úvodním utkání s Finskem překvapivě prohrála v prodloužení 84:86. „Je to strašné. Nedá se s tím ani pořádně driblovat, míč utíká. Je to každý rok a nikdo s tím nic nedělá. Není to tak, že se s tím nedá hrát, ale určitě by byly zápasy zábavnější, kdyby se hrálo s lepším míčem,“ míní francouzský reprezentant Edwin Jackson.

Většina českých hráčů se však nechce na míč vymlouvat a bere situaci, jaká je. „Já myslím, že je to celkem dobré. V přípravě ve Slovinsku a Gruzii se míč hodně potil. Tady je trochu jiný a neměl jsem žádný problém,“ prohlásil Tomáš Satoranský.

„Mně docela sedí. I když je pravda, že když si člověk sáhne na někoho zpoceného a pak na míč, tak to klouže. Jakmile si člověk namočí ruce, tak to je, jak když lovíte mýdlo. Těžko říct, jestli s tím někdo něco udělá. Dnes to ale docela šlo. Párkrát jsme sice honili míč po hřišti, ale většinou to bylo v pohodě,“ přidal Vojtěch Hruban po úvodním utkání s Rumunskem, ve kterém dal 25 bodů.