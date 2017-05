Ledecká ovládla anketu Král bílé stopy. Podruhé za sebou

Dvaadvacetiletá Ledecká obhájila prvenství jako první po sedmi letech a navázala právě na Strachovou. Triumf získala díky zlatu a stříbru z mistrovství světa v Sierra Nevadě a obhajobě celkové výhry ve Světovém poháru v alpském snowboardingu. K tomu navíc přidala i bodované výsledky v SP sjezdařek a start na lyžařském světovém šampionátu.

„Obhájení si moc vážím. Není to samozřejmě jenom moje zásluha, ale i celého týmu, sponzorů a fanoušků, takže strašně moc všem děkuju, že můžu mít tuhle krásnou korunu,“ řekla Ledecká a nadšená byla z vystoupení souboru Cirk La Putyka na slavnostním večeru. „Protože jsem se ně chystala několik let a nikdy to nevyšlo.“

Ledecká vyhrála ziskem 34 bodů suverénně s náskokem 22 bodů před Strachovou, která ve své poslední sezoně ani jednou nevypadla z elitní desítky SP a byla pátá na mistrovství světa. Dělené třetí místo obsadili snowboardcrossařka Eva Samková a juniorský mistr světa ve skoku na lyžích Viktor Polášek.

Anketa Král bílé stopy 2017 - o nejlepšího lyžaře a snowboardistu Svazu lyžařů ČR Celkové pořadí: 1. Ester Ledecká (snowboarding a sjezdové lyžování) 34 b., 2. Šárka Strachová (sjezdové lyžování) 12, 3. Eva Samková (snowboarding) a Viktor Polášek (skok na lyžích) oba 1. Trenér roku: Marek Jelínek (Samková) Junior roku: Viktor Polášek (skok na lyžích) Akrobatické lyžování: Andrea Zemanová (skikros) Alpské disciplíny: Šárka Strachová Běh na lyžích: Kateřina Smutná Severská kombinace: Tomáš Portyk Skok na lyžích: Roman Koudelka Snowboarding: Ester Ledecká Travní lyžování: Martin Barták Síň slávy: Jan Weisshäutel st.

„To je hrozně těžké rozhodnutí,“ přemýšlela Ledecká, dcera zpěváka Janka Ledeckého, čeho si více váží, jestli zlaté medaile, glóbů, nebo bodů na sjezdovkách. „Pro mě jsou všechny ty úspěchy strašně cenný. Myslím, že to všechno je na stejné úrovni a vážím si toho,“ řekla závodnice, která v neděli v Bormiu převzala mezinárodní cenu Mattea Baumgartena pro závodníky, kteří v některé ze šesti lyžařských olympijských disciplín kombinují vrcholový sport a studium.

Vzhledem ke svému věku by teoreticky v počtu výher v anketě mohla atakovat třeba i sedminásobnou laureátku Kateřinu Neumannovou. „Tak uvidíme, jak dlouho budu kralovat,“ usmála se Ledecká. Korunu zatím získala dvakrát díky snowboardingu, ale jednou třeba může uspět i jako sjezdařka. „No jasně. Pracuju na tom, ale zatím vím, že cesta je na lyžích docela dlouhá, ale budu se snažit.“

Výhry v anketě si váží, ale ráda by ocenila všechny. „Ankety jsou zvláštní v tom, že jsou oceňované společně různé sporty a není to jen z mého odvětví. Výkony se nedají úplně srovnávat. A všichni máme docela dobrý výsledky.“

Ledecká se zároveň stala nejlepší snowboardistkou roku, Polášek byl na slavnostním galavečeru vyhlášen juniorem roku. Nejvýše z trenérů byl hodnocen kouč snowboardcrossové reprezentace a Evy Samkové Marek Jelínek.

Mezi akrobatickými lyžaři zvítězila skikrosařka Andrea Zemanová, alpským lyžařům vládla loučící se Strachová, mezi běžci slavila vítězka Jizerské padesátky a úspěšná laufařka Kateřina Smutná, nejlepším sdruženářem je Tomáš Portyk, skokanům dominoval Roman Koudelka a travním lyžařům Martin Barták.

Do síně slávy uvedla olympijská vítězka Kateřina Neumannová in memoriam Jana Weisshäutela, bývalého závodníka, trenéra, manažera a významnou osobnost v historii českého běhu na lyžích. „Pomohl mi nesmírně v začátcích a pomohl mi dostat se do světové špičky,“ vzpomínala Neumannová.

Lyžaři se rozloučili s legendami Strachovou a běžcem na lyžích Lukášem Bauerem i se skokanem na lyžích Janem Maturou.