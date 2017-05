Golden State vs. Cleveland, díl III. Největší favorit NBA vyzve obhájce

Warriors ovládli NBA v roce 2015 a favority byli i loni, avšak ve finále s Clevelandem prohráli těsně 3:4.

V létě se vedení klubu podařilo přivést další superhvězdu Kevina Duranta, jenž po boku Stephena Curryho, Draymonda Greena a Klaye Thompsona vytvořil nejofenzivnější tým ligy.

Warriors za celou sezonu prohráli jen 15 zápasů, v play-off pak bez jediného zaváhání vyřadili Portland, Utah i San Antonio. S bilancí 12:0 přitom od roku 2003, kdy byl zaveden současný systém čtyř vítězných zápasů ve všech kolech, ještě nikdo do finále neprošel.

To Cleveland se v průběhu sezony trápil zejména na hřištích soupeřů a na Východě skončil druhý za Bostonem. V play-off ale našel formu a proti Indianě, Torontu a Bostonu ztratil jediný zápas.

Staral se o to zejména LeBron James, který dává v průměru 32 bodů na zápas a znovu ukazuje, proč patří mezi nejlepší hráče v dějinách NBA. Do finále prošel už posedmé za sebou, přičemž lepší je s deseti finálovými účastmi v řadě už jen bostonská legenda Bill Russell.

„Oba týmy jsou silnější, než byly v minulé sezoně. My jsme lepší Cleveland, oni jsou lepší Golden State. Co to ale znamená pro finále, se ukáže až na hřišti,“ řekl James. „Oni jsou pro mě velkou výzvou, ale naše šance na vítězství vidím dobře. Velmi dobře,“ dodal.

Oba celky se v sezoně potkaly dvakrát. V prosinci vyhrál Cleveland doma 109:108, v lednu však Warriors soupeři prohru oplatili jednoznačným výsledkem 126:91.

Golden State komplikují situaci zdravotní potíže trenéra Steva Kerra, který kvůli problémům se zády přišel o posledních deset zápasů a vynechá i úvodní finále. „Ještě nejsem připravený koučovat,“ připustil Kerr. Zastupuje ho Mike Brown, který před deseti lety dovedl do finále Cleveland.

Letošní finále začne v noci ze čtvrtka na pátek v Oaklandu, druhý zápas je na programu tamtéž 4. června. Další dva duely se hrají v Clevelandu 7. a 9. června. Titul získá tým, který posbírá čtyři výhry.