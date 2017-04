Nejúspěšnější trenér Ameriky trpí a varuje: Vyhněte se operaci zad

Sympatický blondýn kromobyčejně uspěl jako hráč, manažer, televizní spolukomentátor i nyní i jako trenér. Teď se našla role, ve které se mu nedaří - bolestivě selhává jako pacient.

„Můžu vám říct jedno: Pokud máte problémy se zády, vyhněte se operaci. To vám radím z hloubi svého srdce,“ vzkázal s kyselým výrazem, který teď na jeho tváři střídá tradiční úsměvy.

Výjimečný muž basketbalové planety trpí výjimečným neduhem. Po jedné z předloňských operací zad mu začal unikat mozkomíšní mok. A dlouho trvalo, než se přišlo, proč Kerr trpí migrénami a závratí, proč je jeho zdraví moc nelepší.

Stává se to prý jenom zřídka, Kerrovi však tohle vědomí nepomáhá.

Bolesti jej po operaci neopouštějí, ale teď jsou horší než kdy dřív.

Proto to vyzdvihování rehabilitace a zavrhování operací.

Nejlepší celek Západní konference i celé NBA nyní prochází etapou dvojvládí. Ve druhém domácím duelu v Oaklandu už Kerr dokoučoval jen v košili, ač je sako povinné.

Při dvou zápasech v Portlandu se Warriors ujal první asistent Mike Brown. Ztěžka chodící Kerr mu zpovzdálí pomáhá. „Taktiku na zápas jsme spolu dopodrobna probrali,“ ujišťoval Brown po pondělním postupovém střetnutí.

Podobně situaci v Golden State už jednou vyřešili, po operacích z léta 2015 a následných potížích také nemohl Kerr na lavičku, rekordní sezonu tak startoval jeho tehdejší asistent Luke Walton, který se mezitím vyšvihl k týmu LA Lakers.

Ale začátek ročníku je pochopitelně něco zcela jiného než konec.

Štěstím v neštěstí pro Golden State je, že ho ze hřiště vedou ofenzivní géniové Stephen Curry s Klayem Thompsonem a neodbytný obranář/hecíř Draymond Green a že zdravotní trable opouštějí Kevina Duranta, další ze superhvězd v celku Warriors.

Paralelně s dlouhodobou léčbou zatím pokračuje i úchvatný start jedenapadesátiletého Kerra v trenérské roli.

Ve své nováčkovské sezoně 2014/15 měl s Golden State bilanci 67 výher a 15 porážek a navrch získal titul.

V minulém ročníku vytvořil se 73 výhrami a 9 porážkami rekord NBA, když o jeden úspěch pomohl překonat „nepokořitelný“ zápis Chicaga Bulls z roku 1996, ve finále jeho tým padl s Clevelandem Cavaliers 3:4 na zápasy.

A v aktuální sezoně to pro Golden State znovu skončilo 67 ku 15 a kalifornský poklad je i letos hlavním kandidátem na triumf v play-off.

Během tří sezon základní části je Kerr podepsán pod 207 vítězstvími a jen 39 prohrami.

Rychleji než Kerr 200 trenérských výher nikdo v Americe nedocílil. A nejde jen o NBA, do tohoto přehledu zapadají i NFL amerického fotbalu, baseballová MLB a hokejová NHL. Potřeboval k tomu jen 238 utkání - o 32 méně než Phil Jackson, pod kterým Kerr hrál a učil se v Chicagu 90. let.

„Být v této pozici se nám samozřejmě líbí. Uvědomujeme si, že teď prožíváme mimořádnou éru, která nepotrvá věčně. Sešla se nám tu speciální skupina talentovaných hráčů, a tak si to užíváme, dokud to jde,“ liboval si Kerr před několika týdny. Představa, že by mohl tuto sestavu opustit jako první právě on, tehdy vypadala tak absurdně.

Poprvé ve svých dějinách zažívá NBA sezonu bez trenérské změny. A náhle je nejžhavější židlí ta, na které sedí Steve Kerr...

„Netuším, jak dlouho to ještě vydrží. Všichni v jeho tváři čteme bolesti,“ svěřil se jeden z funkcionářů Golden State serveru The Vertical se svou obavou.