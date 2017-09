Slovinsko velebí basketbalové hrdiny. Dosáhnou ale na vysněné zlato?

Do arény Sinana Erdema, jež nese název po bývalém šéfu tureckého olympijského výboru, se během basketbalového zápasu vměstná až 16 tisíc fanoušků. V neděli si ji při finále EuroBasketu „propůjčí“ slovinští příznivci.

Jejich tým totiž poprvé v historii postoupil do finále evropského šampionátu. A co víc, země s dvěma miliony obyvatel cítí, že zlatá medaile je opravdu blízko. Navzdory tomu, že zatím Slovinci neznají svého soupeře. Ten vzejde z pátečního duelu Srbsko - Rusko.

I proto fanoušci shánějí vstupenky a letenky na poslední chvíli. Letecká společnost Turkish Airlines přiznává, že zájem na trase Ljublaň - Istanbul je v posledních dnech enormní.

„V době, kdy bylo jasné, že se postoupí do osmifinále, poptávka po letenkách obrovsky rostla. Narůstalo to i po výhře nad Francií a Ukrajinou,“ řekl Jure Šušnik ze slovinské pobočky Turkish Airlines. Zároveň dodal, že ve hře je i případné posílení spojů na nedělní finále.



Nezaostávají ani místní Adria Airways. Ty nabízí spoj z chorvatské Rijeky. „V tuto chvíli řešíme všechny možnosti, jak navýšit nedělní, finálové lety do Istanbulu,“ doplnil za aerolinky Špela Mivšek.



Osmnáctiletý mladík školil zlatou generaci

Už nyní jsou svěřenci Igora Kokoškova národními hrdiny. Vždyť hned při druhé účasti v semifinále EuroBasketu vyprovodili španělskou zlatou generaci z palubovky rozdílem dvaceti bodů. Bratři Gasolové a spol. naposledy takovým rozdílem padli v roce 2005 s Francií (tehdy o 30 bodů). Navíc na turnaji ještě neprohráli a podle odborníků předvádí vůbec nejlepší basketbal.



„Neměli jsme strach. Věděli jsme, že můžeme hrát s takovým týmem. Kluci jsou skvělí, zaslouží si obrovský respekt,“ vyprávěl na tiskové konferenci po čtvrteční výhře 92:72 slovinský kouč Igor Kokoškov.



Právě 45letý Srb, jenž už dva roky plní roli asistenta u týmu Utah Jazz v NBA, stojí za historickým úspěchem Slovinska. Týmu vtiskl tvář. Jeho svěřenci se prezentují těsnou obranou, daří se jim i střelba za tři body a v útoky nechybí rozmanitost a kreativita.

I proto přichází chvála na Kokoškův účet i ze zahraničí.

„Viděli jsme školu Igora Kokoškova. Opravdu si zaslouží být ve finále, hned od začátku turnaje předvádí nejlepší basketbal,“ nešetří komplimenty srbský web B92.

Chvála přichází i od Chorvatů, kteří vypadli v osmifinále s Ruskem. „Preciznost, lehkost a rozmanitost při útoku, to je přesně to, co našemu týmu chybělo,“ posteskli si chorvatští novináři.

Mužstvo táhne zkušený kapitán Goran Dragič, jenž s největší pravděpodobností hraje poslední reprezentační turnaj kariéry. Spolehlivě se prezentuje i naturalizovaný Američan Anthony Randolph.

Ve čtvrtek proti Španělům zářil teprve 18letý Luka Dončič. Nejmladší ze slovinských hrdinů se blýskl 11 body, 12 doskoky a osmi asistencemi. Jen těsně mu tedy unikl triple-double.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit, co se nám povedlo. Porazili jsme Španělsko o 20 bodů. Je to úžasné,“ líčil rozehrávač Realu Madrid, jenž na palubovce strávil úctyhodných 36 minut.



„Má potenciál stát se v budoucnu ještě lepším hráčem,“ vysekl poklonu i Pau Gasol, nejlepší střelec v historii evropských šampionátu.



A ještě jeden významný prvek dovedl Slovince až do finále. Z dvanácti hráčů hned devět zaznamenalo proti Španělsku více než pět bodů. Kokoškov má tak k dispozici širokou a hlavně kvalitní lavičku.

Účastí ve finále Slovinci překonali všechna očekávaní. Nyní už zbývá pouhá zlatá tečka. Dosáhnout na zlato?

Formu na to mají...