ON-LINE: Basketbalisté bojují na ME o play-off. Černou Horu musí porazit

V duelu s Černou Horou ale Češi nejsou favority. Oba celky sice mají po jedné výhře, ale Češi ji získali s Rumunskem, se kterým tým z Balkánu bude teprve hrát. Černá Hora na rozdíl od Čechů přehrála Maďarsko rozdílem 24 bodů.

Pokud by tedy Češi porazili Černou Horu jakýmkoli výsledkem a na konci se dostali do minitabulky právě s Černohorci a Maďarskem o dvě postupová místa, byli by před Maďarskem. Při prohře však budou muset Češi jen doufat, že Rumunsko večer vyhraje nad Maďarskem minimálně o deset bodů.

Černá Hora se na šampionátu opírá v ofenzivě zejména o tři hráče. Pod košem je 213 centimetrů vysoký pivot Nikola Vučevič, který nastupuje v základní sestavě Orlanda v NBA a dává v průměru téměř 15 bodů na zápas. Výrazně mu sekunduje kapitán Bojan Dubljevič, který má na turnaji průměry 11 bodů a sedm doskoků. O rozehrávku se pak stará Američan s černohorským pasem Tyrese Rice, který v uplynulé sezoně hrál za Barcelonu.

„Oni mají hodně dobrých hráčů. Není to jen o Vučevičovi. Hrají především velmi dobrou obranu, proti které musíme být chytří a důrazní. V útoku to mají nahoru dolů. Teď je důležité, aby hráči do utkání šli s novou energií a jinou mentalitou,“ řekl trenér českého výběru Ronen Ginzburg.