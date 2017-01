Wade a Butler proti zbytku Chicaga. Ve slavném klubu nešlo ego stranou

K popisu celé situace se musíme vrátit na začátek sezony 2015/2016. V létě nechali Bulls jít svého dlouholetého trenéra Toma Thibodeaua a najali uznávaného vysokoškolského kouče Freda Hoiberga. Ten měl opustit defenzivě laděný styl svého předchůdce a zavést rychlou hru plnou střelby z dálky a zábavy pro diváky.

Bulls však neprožili povedený rok, spousta hráčů měla zdravotní problémy. Po sedmi letech se nepostoupilo do play-off. V základní části totiž tým okolo Jimmyho Butlera, Paua Gasola a někdejšího nejužitečnějšího hráče ligy Derricka Rose vyhrál jen těsně nad polovinu zápasů, a to na postup nestačilo.

Generální manažer Gar Forman se tedy rozhodl kádr přebudovat, nechal odejít věčně zraněného pivota Joakima Noaha i Pau Gasola, vyměnil Derricka Rose a začal dávat týmu novou tvář.

Bulls přišli s dvouletou smlouvou pro kontroverzního rozehrávače Rajona Ronda a trochu nečekaně získali stárnoucí hvězdu Dwyanea Wadea. Ten byl sice dlouhá léta doma v Miami, jenže z Chicaga pochází a po slavném červeno-bílém dresu zatoužil.

V klubu si zřejmě mysleli, že je takové složení kádru dobrý nápad, experti však od začátku tvrdili, že to Bulls budou mít těžké, protože ani jeden z trojce hráčů s velkým egem Butler, Wade, Rondo není nadprůměrný střelec z dálky a všichni potřebují mít v ruce míč.

Úvod sezony vypadal nadějně, když Wade i Butler pálili z dálky jako o život a Bulls zvítězili v deseti z prvních šestnácti zápasů. Od té doby však střelba postupně odchází do realistických čísel. Naopak přicházejí porážky a problémy.

V Chicagu nejprve řešili komplikace ohledně slabých výkonů Rajona Ronda, který několik zápasů proseděl jen na lavičce a řešila se i jeho výměna. (Více si přečtěte zde.)

Po středeční porážce s Atlantou se hlavní hvězdy pustily přes noviny do svých spoluhráčů.

Chicago ztratilo s Atlantou desetibodové vedení v posledních třech minutách zápasu a za posledních osm minut duelu nebyl kromě dvou bodů pivota Robina Lopeze schopen skórovat nikdo jiný než právě Wade nebo Butler.

Naštvaný Wade se pak v šatně před novináři rozhodně nepřetvařoval. „Přál bych si, abych mohl říct, že každý v téhle šatně po zápase nebude moct jíst, ale to říct nemůžu. Myslím, že ostatním je to jedno. Mělo by vás po zápase všechno bolet. Když prohrajete, měli byste špatně spát a tak dál. U hráčů v téhle šatně si nejsem jistý, jestli to takhle cítí,“ postěžoval si Wade, autor 33 bodů.

„Můžeme hrát špatně, můžeme míjet střely, ale takových selhání jako dnes bylo letos už hodně. To nemůžu akceptovat, protože je to o koncentraci a nasazení. Mě je 35 a vyhrál jsem tři tituly, nemělo by mi to být líto víc než ostatním, ale musí to chtít. Mělo by nás to zatraceně bolet, když prohrajeme!“ pokračoval.

Jimmy Butler, sedící jen o pár metrů vedle, si přihodil.

„Chápu, že musíme střílet otevřené střely. Ale v utkání přijde chvíle, kdy prostě musíte dát míč do rukou nejlepším hráčům a nechat je hrát. Musíme dostat míč do mých rukou nebo D-Wadeových a nechat nás rozhodnout. Ať je to pak na nás, když prohrajeme. Když nám navíc celkově nejde střelba, o to víc musíme hledat hvězdy. Můžu se podívat na Dwyanea a říct si, že dělá, co může, a on si může to stejné říct o mě, ale o ostatních?“ nebral si servítky Butler, který nasázel dokonce 40 bodů.

Rondo vrací úder

Ostatní hráči ani vedení se ke komentářům odmítli vyjádřit, o den později si však nahrál na sociální síť Instagram Rajon Rondo svou fotku s bývalými spoluhráči Paulem Piercem a Kevinem Garnettem a s následujícím komentářem:

„Mí veteráni by nikdy neřešili problémy v přes média. Nejdříve by šli za týmem. Mí veteráni hráli naplno každý zápas bez výjimky nehledě na to, jestli to bylo v tréninku, nebo doopravdy. Mí veteráni se nestarali o svá čísla, ale o tým. Když jsme prohráli, věděli, že je to na nich převzít odpovědnost. Když jsme prohráli, ještě víc pracovali v tréninku a ukázali nám, jak se to správně dělá. V Bostonu, když jsme měli nejlepší tým v lize, jsme po porážce byli všichni smutní, že by v autobuse bylo slyšet spadnutí špendlíku. Mí veteráni se nehádali s trenéry. Hrál jsem pod jedním z nejlepších trenérů a ten měl na všechny stejný metr. Musíme hrát jako tým, jinak nemůžeme být úspěšní. Jsem hodně věcí, ale nejsem špatným spoluhráčem. Mým cílem je předat, co jsem se naučil. Mladí hráči tvrdě makají, oni si nezaslouží vinit. Jestli je něco špatně, je to u lídrů.“

Tolik Rajon Rondo.

Tenhle zajímavý komentář se lehce opíral do hlavních hvězd týmu, ale také není úplně pravdivý. Rondo tvrdí, že byl vždy dobrým spoluhráčem, přitom v části sezony 2014/2015, kterou strávil v Dallasu, byl od Mavericks raději odeslán pryč, aby nekazil v play-off týmovou chemii.

Všichni tři hráči byli následně potrestáni týmem pokutou a Butler s Wadem byli vyřazeni ze základní pětky pro páteční zápas s Miami.

Wade v pátek řekl, že nemá s Rondem žádné osobní problémy, ale že svých komentářů nelituje. „Chci, aby tenhle tým dosáhl plného potenciálu. Doufám, že děláme kroky kupředu a bude to brzy vidět,“ řekl před utkáním Wade.

Jimmy Butler měl také k celé věci pozitivní přístup. „Myslím, že jsme se z toho všichni polepšili. Dnes mám dobrou náladu. Máme štěstí, že můžeme hrát basketbal jako naše povolání,“ řekl.

Rajon Rondo z Chicaga se chystá k zakončení, akci by rád přerušil John Wall z Washingtonu.

Bez odezvy se neobešly ani Rondovy komentáře k trenérovi a vedení týmu. Manažer Forman řekl, že si s Rondem o celé věci promluvil a že byl velmi zklamaný z podobných komentářů.

Bulls se před pátečním zápasem sešli za zavřenými dveřmi a některé věci si vyříkali. Mladí členové týmu prý například požadovali, aby se Wade zapojoval častěji do tréninku - s dovětkem, že by se od něj rádi učili.

Zatím průvan v kabině k úspěchu zatím nepomohl. Po velmi nepovedeném výkonu padlo Chicago s jedním z nejhorších týmů ligy Miami 100:88.

Ze všech tří aktérů situace měl nejlepší zápas paradoxně Rondo. Ten si připsal 13 bodů a po sedmi doskocích a asistencích. Wade se na 15 bodů proti bývalým spoluhráčům střelecky natrápil a Jimmy Butler dokonce zůstal na třech bodech a střelbě 13/1 z pole.