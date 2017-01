Slavná značka Rondo uvadá. Změní scenérii, nebo dojde na výbuch?

Rondo byl na začátku novoročního zápasu Bulls s Milwaukee (96:116) připravený na lavičce. A připravený na lavičce už zůstal. Jen sledoval, jak jeho tým prohrává další zápas. Na rozdíl od předchozího utkání v Indianě, tam hrál aspoň v první půli.

Tentokrát nedostal šanci vůbec a na to není zvyklý.

Bulls podepsali v létě Ronda na dva roky za 27 milionů dolarů, čímž si zřejmě uškodili, protože Rondo by ve své současné formě podobný kontrakt jinde nedostal. Rajon totiž ve svých posledních sezonách v Bostonu, v Dallasu i v Sacramentu vyhořel jak basketbalově, tak lidsky a fronty žadatelů se u jeho vily zrovna netvořily.

Když se trenér Bulls Fred Hoiberg rozhodl vyřadit Ronda ze základní pětky ve prospěch Michaela Cartera-Williamse, přiznal Rondo novinářům, že požádal o schůzku s vedením klubu ohledně vyřešení neuspokojivé situace, která nastala po pouhých 29 zápasech.

„Myslím si, že jsem toho v NBA dosáhl dost na to, abych měl právo jednat s vedením a hrát. Buď tady, nebo v jiném týmu. Promluvím si s trenérem a s manažerem a vyřešíme to. Nejsem ale překvapený, že se situace takhle vyvinula. Je to pro nás těžká sezona a trenér se to snaží nějak řešit,“ řekl Rondo v rozhovoru pro lokální televizi.

Rajon Rondo v dresu Chicaga Bulls

„Mluvil jsem s ním a byl velmi profesionální. Řešili jsme spolu jeho roli v týmu a aby zůstal připravený pomoct. V Indianě to zvládl skvěle. Fandil spoluhráčům z lavičky a mluvil s nimi o time-outech. To je docela obdivuhodné na hráče jeho kalibru sedícího na lavičce. Nedaří se, tak musíme zkoušet různé věci, ale věřím, že zůstane připravený,“ chválil Ronda trenér Hoiberg na tiskové konferenci.

„Rozhodně se chystám vybuchnout vzteky,“ řekl Rondo sarkasticky novinářům v dalším rozhovoru. „Ne, jasně, že ne. Budu na sobě dál pracovat, víc trénovat. Musím zůstat ve formě a pomáhat hráčům na hřišti svými radami a zkušenostmi,“ odpovídá jak podle příručky Rondo.

Těžko hodnotit, jestli už je příliš pozdě na nápravu jeho situace v Chicagu, nelze však pominout fakt, že Rondova výkonnost je nejdůležitější důvod, proč v tuhle chvíli nehraje. Celé Chicago po solidním vstupu do sezony strádá, prohrálo 14 z posledních 22 zápasů a Rondo je jeden z důvodů porážek.

Rajon Rondo (vpravo) v dresu Chicaga bojuje se Spencerem Dinwiddiem z Brooklynu.

Třicetiletý majitel titulu s Bostonem z roku 2008 po svém tři roky starém zranění kolene už nepřipomíná hvězdu. Jeho průměry sice nevypadají vůbec špatně, ale sedm bodů, sedm asistencí a šest doskoků na utkání nepoukazuje na to, že patří k nejhůře bránícím rozehrávačům v celé lize.

Bulls navíc škodí jeho neschopnost trefit se ze střední vzdálenosti, o dlouhé nemluvě. Chicago je poslední v lize snad ve všech statistikách ohledně střelby za tři body a ani skvělé výkony Jimmyho Butlera nedokážou vynahradit nedostatky ostatních hráčů.

Jeho náhradník Michael Carter-Williams však nemá průběh kariéry o moc lepší. Po své velmi dobré nováčkovské sezoně 2013/14 přišel propad a od zisku ceny pro nováčka roku byl dvakrát vyměněn do jiného klubu (z Philadelphie do Milwaukee a z Milwaukee do Chicaga). Právě kvůli výměně přišel i o tréninkový kemp Bulls a zranění kolene a zápěstí ho připravila o úvodní část této sezony.

Rajon Rondo (vlevo) z Chicaga hledá cestu přes Joakima Noaha z New Yorku.

Proti Indianě se mu druhá půle celkem podařila, ale ani to na výhru nestačilo a proti Bucks, tedy svým nedávným spoluhráčům, Carter-Williams minul pět ze šesti svých střeleckých pokusů a zhoršil svou střelbu v sezoně na 23 procent. Mladý rozehrávač vypadá nadějněji než Rondo, ale ne zas o tolik.

Abychom však nevinili pouze Ronda, jeho styl hry od začátku nezapadal do pojetí Bulls ani teoreticky a vše se pak jen prokázalo v praxi. Jeho jedinou devizou je velké jméno.

Dlouhoruký rozehrávač byl požádán v roce 2015, aby odešel od týmu Dallasu během série play-off, aby neměl špatný vliv na tým, protože nehrál. Když byl na hřišti, tak se mu podařilo „zkazit“ solidní útok Mavericks tak, že spadl statisticky na poslední místo v lize.

Následně v Sacramentu slovně napadl uznávaného rozhodčího Billa Kennedyho a Kings s ním po sezoně rozhodně nehodlali prodlužovat smlouvu.

Jimmy Butler, Rajon Rondo a Dwyane Wade (zleva) se sešli v celku Chicaga.

Pokud si prosadí svou a dojde na výměnu, bude ve svém pátém týmu za poslední dva roky, a i když dokáže mít slušná čísla v bodech, doskocích i asistencích, týmy vědí, že problém je jinde. Rondo býval hvězda, ale basketbal se od té doby změnil a Rondo se nepřizpůsobil. Zůstaly mu manýry, ale výkony jsou horší.

Pro Bulls nezbývá než si přiznat, že angažování Ronda byla chyba. Je zde možnost jeho vykoupení ze smlouvy, druhý rok kontraktu je totiž garantovaný jen z části a Rondo stoprocentně dostane za druhou sezonu jen tři miliony. I tak to ale vypadá, že jen málokterý tým bude chtít získat Ronda na svou soupisku.

Nikdo nechápe, proč mu nabídli Bulls tolik peněz a jediné štěstí pro tým zatím je, že rozehrávač zvládá zatím svou situaci daleko profesionálněji a lépe než v předchozích štacích.

Je ale stále ještě brzy, v pondělí proti Charlotte odseděl Rondo teprve druhý zápas, vše může být mnohem horší...