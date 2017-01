Boj o senzaci v Davis Cupu: Veselého se Štěpánkem doplní dva nováčci

„Nominace se mi sestavovala velice těžce,“ řekl Navrátil před úterním odletem pro česká média.

Desátý hráč světa Tomáš Berdych se totiž z Davis Cupu omluvil, protože chce v sezoně více času na odpočinek. Kvůli zraněné achilovce se nezúčastní ani Lukáš Rosol a dlouhodobější problémy s levou rukou nedovolí hrát ani Adamu Pavláskovi. „Takže jsem musel sáhnout k alternativě,“ uvedl český kapitán.

Kdo je tedy tou alternativou?

Jan Šátral, 164. hráč žebříčku ATP, a 238. hráč světa Zdeněk Kolář.

Šestadvacetiletý Šátral se dostal do podvědomí fanoušků na loňském US Open, kde se prokousal z kvalifikace do hlavní soutěže a v 1. kole zvládl pětisetový duel proti domácímu Mackenziemu McDonaldovi. Australský grandslam českému kvalifikantovi těsně unikl.

Austrálie - Česko 1. kolo Davis Cupu Vzájemná bilance - 7:1 (jedinkrát zvítězilo Československo v roce 1975 na Štvanici v sestavě s Janem Kodešem, naposledy v Ostravě domácí podlehli Australanům 2:3)

„Hrál na konci minulého roku vynikající tenis. Je to hráč, který má na to, aby se dostal do první světové stovky, protože tvrdě pracuje. Uvidíme, co ukáže zápas v Austrálii. Honza má velkou šanci nastoupit ve dvouhře i ve čtyřhře,“ tvrdí Navrátil.

Dvacetiletý Kolář už na rozdíl od Šátrala ví, jak to v Davis Cupu chodí. Loni v létě se jako pátý člen týmu zúčastnil v Třinci duelu proti Francii. „Je to mladý hráč s příslibem do budoucna,“ říká o něm Navrátil.

Češi se tak spoléhají hlavně na dvojici Veselý, Štěpánek. Třiadvacetiletý tenista, kterému patří 53. příčka v singlovém pořadí, si právě proti Francouzům loni vyzkoušel roli týmové jedničky. Jeho bilance v soutěži je však nepříznivá 4:6 (jednou vyhrál čtyřhru), navíc „ostré“ duely Veselý zatím nezvládá.

Oporou by měl být osmatřicetiletý veterán Štěpánek, který „salátovou mísu“ dvakrát vyhrál.

„Ve čtyřhře má fantastickou formu, jeho zkušenosti budou platné i ve dvouhře,“ upozorňuje Navrátil a dodává: „Vzhledem ke konci daviscupové kariéry u amerických bratrů Bryanů si Radkovy chuti pořád reprezentovat o to víc cením.“

Čeští tenisté nebudou v Melbourne na stadionu Kooyong od 3. do 5. února favorité, přesto se Navrátil vydal na dlouho cestou s nadějí na senzaci.

„Australská nominace je silná. Ale cesta by mohla vést přes australskou dvojku, bez Bernarda Tomice naše šance stouply. Groth má trochu jednostrannou hru a Thompson je debutant. Uvidíme, kdo to zvládne lépe, jestli on, nebo moji hráči. A Veselý se Štěpánkem jsou zkušení. Nějaké body by mohli udělat. Tajně toužím, abychom se vraceli s výsledkem 3:2,“ rozloučil se Navrátil.

Do neděle se budou čeští tenisté se šéfem lavičky připravovat přímo v Melbourne Parku, kde vrcholí úvodní grandslam sezony, pak se přesunou do nedalekého areálu Kooyong Lawn Tennis Club.