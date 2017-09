Tým má velkou sílu a morální charakter, říká kouč volejbalistů Nekola

Mají být čeští volejbalisté nač hrdi? Přinejmenším na to, že po 16 letech postoupili mezi nejlepších osm mužstev Evropy. Naposledy, a to až v semifinále, byli na evropském šampionátu v Ostravě roku 2001. Od té doby nic.

A také na to, že si zajistili přímý postup na příští evropské mistrovství v roce 2019.

„Vždycky je velice cenné, když postoupíte na jakýkoliv šampionát,“ uvedl Nekola. „Situace v Evropě se hodně vyrovnává, týmy zespodu jdou nahoru a uhrávat kvalifikace není jednoduché. Pro nás je to pozitivní zpráva, že máme sílu a můžeme se připravovat na další velký turnaj.“

Pořádným bonusem národního mužstva pak je, že v osmifinále vyřadilo obhájce titulu a vítěze letošní Světové ligy Francouze.

Hovořit ale o tom, zda se podařilo zastavit upadající český volejbal, si reprezentační trenér Michal Nekola netroufá. „Přál bych si to,“ řekl.

Je přesvědčený, že národní tým odehrál šampionát perfektně. „Výjimkou byl jen výpadek ve druhém setu zápasu s Němci ještě ve skupině,“ připomněl prohru 14:25, celkově 0:3. „Ve čtvrtfinále jsme už ale Němce přinutili k tomu k maximálnímu nasazení. Museli dát do hry všechno, aby nás porazili.“

Trenér Michal Nekola mluví k hráčům v průběhu utkání s Německem.

Pro Nekolu je nejcennější, že hráči ukázali výrazný vzestup výkonnosti. „Doufám, že si tento šampionát zapamatují, že je ještě nakopne a budou se dál zlepšovat.“

V týmovosti byla síla družstva. To na úvod porazilo Slováky, byť po nepřesvědčivém výkonu. Po té propadlo s Němci, ale přišly výborné souboje s Italy, Francouzi a znovu s Němci.

„Měli jsme tady Fingra a Džavoronoka, kteří dělali hodně bodů, ale bez ostatních hráčů by to nedokázali,“ upozornil Michal Nekola. „Tak daleko jsme došli proto, že jsme hráli jako jeden tým. Někteří hráči bodovali, jiní bránili, další dělali černou práci na přihrávce, chytali míče v poli. To dělá tým týmem. K tomu si kluci po výborném výkonu s Italy začali věřit.“

Prvotní cíl, postup ze skupiny, reprezentanti splnili. „Ale když se chcete někam posunout, musíte porazit i někoho silného. To se nám povedlo proti Francouzům, což je jeden z nejlepších světových celků,“ upozornil Michal Nekola.

Kam by to nynější vesměs mladé mužstvo mohlo dotáhnout? „Otázkou je, jak se bude ten tým vyvíjet dále. Jsou tam hráči, kteří přemýšlejí o konci reprezentační kariéry. Vše je teď v jednání, ale věřím, že ta naše skvadra ještě vydrží a kluci budou pokračovat. Ten tým má velkou sílu a morální charakter,“ tvrdí Nekola.

Odchody hrozí především u blokařů. Aleš Holubec už předem oznámil, že končí. Uvidíme, co Radek Mach. „Jsou tady ale mladí, kteří teď dělali výsledky na Evropě a na světě. Ty musíme začít vytahovat. Věřím, že mladíci svůj potenciál ukážou,“ řekl kouč.

Sám zatím nedokáže říct, zda u týmu, který převzal dva měsíce před šampionátem po tom, co odstoupil Španěl Miguel Falasco, bude ni nadále. Skončila mu smlouva. „Ta práce mě hodně baví, ale teď je to všechno o tom, jak se domluvíme se zástupci svazu,“ podotkl.

Šéf svazu Marek Pakosta ho po čtvrtečním duelu s Němci uznale poplácal po zádech. Momentálně je Pakosta na kongresu Evropské volejbalové federace v Krakově, takže zatím se k případnému Nekolovu pokračování nevyjádřil.