Maďar si plní sen jménem FC Barcelona. Stálo ho to nervy i 60 milionů

NBA a nedodržený slib Hangův odchod do NBA? Prý byl na spadnutí, ale pak se všechno zaseklo. Alespoň to tvrdí maďarský hráč. Jediným klubem, se kterým Hangovi zástupci mohou jednat, je San Antonio Spurs. Tým z Texasu si rodáka z Budapešti vybral v roce 2011 ve druhém kole draftu. A od té doby ho sleduje. V průběhu minulé sezony mu dokonce přislíbil, že jej od podzimu 2017 zaměstná. Alespoň tak to Hanga cítil. „Spurs mi garantovali smlouvu a místo na soupisce,“ napsal na sociální sítě poté, co San Antonio zaplnilo sestavu. „Takže je jasné, že jsem byl zklamaný, když to nevyšlo. Ale tak se to má s NBA, sliby nejsou vždycky dodržovány,“ dodal hořce. „V sezoně se mnou byli (zástupci Spurs) v kontaktu, jezdili za mnou do Vitorie, já jsem letěl do San Antonia. Ale najednou kontakt ustal, když ztratili zájem. Alespoň mohli zavolat a říct: Ádáme, stalo se to a to, smlouva nebude a přejeme ti vše dobré a tak dále,“ doplnil pak Hanga v rozhovoru pro Eurohoops. „Vím, že je to všechno byznys, ale hráč na to pohlíží trochu jinak.“