Hangovo mrzuté léto: přišel o NBA i Barcelonu, o výplatu se musel přít

Basket

Zvětšit fotografii Ádám Hanga (v bílém) z Baskonie proniká defenzivou Anadolu Efes Istanbul. | foto: Euroleague.net

dnes 9:30

Být kapitánem euroligového týmu, to není vůbec špatné postavení. Jenže Ádám Hanga si od léta 2017 sliboval víc. Mnohem víc. Toužil po místu na soupisce San Antonia, předního celku NBA. Nevyšlo to. Cenou útěchy měl být přestup do FC Barcelona. Kdež, maďarský křídelník nakonec musel zůstal v provinční Baskonii.

Dá se tušit, že teď by si Hanga moc rád spravil chuť s národním týmem. Protože červenec měl v očích jednoho z nejlepších obránců v evropském basketbalu vypadat úplně jinak. Osmadvacetiletý křídelník s africkými kořeny chtěl touto dobou vyhlížet přípravný kemp San Antonia Spurs. Těšil se, že se sejde s Davisem Bertansem, nedávným spoluhráčem z Baskonie, a že bude sdílet kabinu s Kawhim Leonardem, Manu Ginóbilim, Pauem Gasolem, LaMarcusem Aldridgem, Tonym Parkerem, Pattym Millsem. Maďaři pro Eurobasket 2017 širší nominace Rozehrávači: DeAndre Kane, Krisztián Wittmann, Benedek Varadi, Andras Rujak, Mate Pongo Křídla: Ádám Hanga, David Vojvoda, Zoltán Perl, Peter Kovács, Szilárd Benke, Csaba Ferencz Pivoti: Rosco Allen, Ákos Keller, Ádám Tóth, Norbert Tóth, Gyorgy Goloman, János Eilingsfeld, Kristof Bognar, Milan Csorvasi Trenér: Stojan Ivkovič Texaský klub po Hangovi dlouho pošilhával, jenže... Nakonec nemá na muže, kterého draftoval v roce 2011, peníze a místo na soupisce. Přednost dostal zkušený Rudy Gay. Pak přiletěly nabídky z Realu Madrid i z FC Barcelona. Druhý z obou týmů však byl při jednáních jasným favoritem. Basketbalová sekce katalánského velkoklubu je po roce znovu v rekonstrukci a do další sezony vstoupí s výrazně obměněným kádrem. Z Baskonie už přetáhla trenéra Sita Alonsa, ale kapitána Hangu ne. Hráč i klub o sebe hodně stáli. Vždyť Hanga měl do Barcelony blízko už loni, když se jej Katalánci chystali vyměnit netradičně za tři fotbalisty (Baskonia je provázána s fotbalovým Alavésem), byznys však padl. Letos se jevil přestup dvoumetrového křídelníka ověnčeného cenou pro nejlepšího obranáře euroligové sezony jako jistota. Jenže pravidla španělské ligy umožnila Baskonii, aby dorovnala parádní finanční nabídku španělského rivala. Celkových 7,5 milionu eur za příští tři roky. Nová výzva se nekoná. Hanga, se sice ocitl v životní formě a před životní šancí, ale nakonec musel podepsat s klubem, ve kterém už nechtěl být. Během července se alespoň smazaly staré závazky Baskonie vůči svému kapitánovi. Klub z Vitorie, který nemá zrovna na rozhazování a obvykle slouží jako zásobárna talentů pro výrazně bohatší týmy, totiž Hangovi od minula dlužil 200 000 eur. A teprve pár dní poté, co nejlepší maďarský basketbalista oficiálně zažádal vedení španělské ligy o nápravu a případ rozmázla média, se manažeři Baskonie chytli za nos a dluhy splatili. Maďarský reprezentant Ádám Hanga (v bílém) dresu během utkání s Lucemburskem. Nyní má však Hanga jiné myšlenky. Loni provedl maďarský výběr kvalifikací na Eurobasket a naznačil rozkvět tohoto sportu ve své vlasti. Mezi evropskou elitou se Maďaři představí od roku 1971 teprve podruhé, naposledy se jim to povedlo před 18 lety. Jak na tom nyní kvalitativně jsou? To se dozvíme už brzy. Hned dvakrát Maďaři poměří síly s českým výběrem. Nejprve v přípravě, oba týmy se ve slovinském Mariboru potkají tuto sobotu od 18.00. Při druhém vzájemném duelu už půjde mnohem o víc. Čtvrtého září nastoupí Češi a Maďaři k utkání základní skupiny mistrovství Evropy. Hraje se v rumunské Kluži, takže je jasné, kdo se bude v tomto utkání víc cítit jako doma.