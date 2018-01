Klíčová výhra? USK si veze důležitý euroligový úspěch z Villeneuve

Pražanky stále mají šanci na druhé místo ve skupině A, k tomu však musí vyhrát oba zbývající zápasy se Šoproní a s Castors Braine.

Oba příští soupeři se utkali spolu a Šoproň vyhrála v Belgii 66:61. Maďarský celek tak uhájil druhé místo před USK o jedinou výhru. Čtvrté Bourges a pátý Galatasaray ztrácí na USK jedno vítězství, ale mají lepší vzájemné zápasy.

„Šlo o první ze tří klíčových utkání ke splnění našeho cíle v podobě play off. Bez tohoto vítězství by to pro nás už bylo těžké. Proto jsme opravdu rády, že jsme to zvládly,“ radovala se trenérka Natália Hejková.

České mistryně proti francouzskému celku z předměstí Lille předváděly svůj nejlepší basketbal v novém roce. Od konce první čtvrtiny si udržovaly vedení, které narostlo až na 19 bodů. Dobře si půjčovaly míč, přesně střílely a využívaly převahu pod košem.

Jenže postupně se začaly kupit chyby a ztráty míče, když jen Marta Xargayová ztratila devět míčů, a Pražanky dovolily domácím snížit na sedm bodů. V koncovce však nápor Villeneuve ustály a vybojovaly důležité vítězství.

Klíčovou postavou byla chorvatská pivotka Marija Režanová, která dala důležitých šest bodů v poslední pětiminutovce a nakonec nasbírala 20 bodů a 16 doskoků. DeWanna Bonnerová přidala 14 bodů a Amanda Zahuiová 13 bodů.

„Věděly jsme, že je to velmi důležité utkání a každá holka nechala na hřišti všechno. Bojovaly jsme a dělaly vše, co nám trenérka před zápasem řekla,“ hodnotila Režanová.

Euroliga basketbalistek - 12. kolo

Skupina A:

Villeneuve - USK Praha 59:72 (19:23, 29:42, 46:58)

Nejvíce bodů: Cousseinsová 15, Jovanovičová 10, Sy Diopová 9 - Režanová 20, Bonnerová 14, Zahuiová 13, Xargayová 12.



Dynamo Kursk - Bourges 94:63

Polkowice - Galatasaray Istanbul 77:86

Castors Braine - Šoproň 61:66.

Tabulka Tým Z V P S B 1. Dynamo Kursk 12 12 0 1043:782 24 2. Šoproň 12 8 4 882:829 20 3. USK Praha 12 7 5 879:872 19 4. Bourges 12 6 6 845:831 18 5. Galatasaray Istanbul 12 6 6 851:920 18 6. Villeneuve 12 4 8 768:864 16 7. Castors Braine 12 3 9 812:889 15 8. Polkowice 12 2 10 799:892 14

Skupina B:

Jekatěrinburg - Orenburg 96:53

Wisla Krakov - Yakin Dogu 74:82

Montpellier - Schio 56:75

Salamanca - Fenerbahce Istanbul 65:64 (za hosty Kia Vaughnová 7 bodů, 5 doskoků).