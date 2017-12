Basketbalistky USK ustály nápor Galatasaraye a slaví cennou výhru

Pražanky si vylepšily svátky, když částečně napravily dvě předchozí zaváhání s Castors Braine a Bourges a v tabulce skupiny A poskočily na třetí místo právě před Galatasaray, s nímž dosud měly shodnou bilanci. A ztrácejí jednu výhru na druhou Šoproň.

„Byl to důležitý zápas. Ani si nechci představit, jak by vypadaly Vánoce, kdybychom dnes prohrály. Byly by hodně smutné, protože by to hodně snížilo naši šanci na postup. Takto mohu hráčkám poblahopřát dobrý oddych, aby 28. prosince přišly na trénink s čistými hlavami do nového roku,“ řekla trenérka pražského týmu Natália Hejková.



Jedinou kaňkou na utkání je, že se nepovedlo udržet vyšší rozdíl ve skóre a Galatasaray tak stále má výhodu, pokud by na konci skupiny měly oba kluby shodně bodů.

„Mrzí to, protože jsme potřebovaly vyhrát o šest bodů, ale obrana se nám už rozpadávala. Hlavní je, že jsme vyhrály. Bylo to psychicky náročné, protože jsme věděly, že když prohrajeme, budeme mít boj o postup těžký,“ dodala Hejková.

České šampionky v minulých zápasech neměly nejlepší formu a i proti Galatasaray začaly vlažně zejména v obraně, kde jim dělaly problémy pohyblivá rozehrávačka Olivia Époupaová a bývalá hráčka USK Jelena Dubljevičová. Galatasaray tak už v první čtvrtině získal dvouciferné vedení 20:10.

„Začátek byl tak, jak jsme skončily v Bourges. Špatně jsme bránily. Dostat 20 bodů za prvních šest minut je hodně. Byla jsme hodně naštvaná, protože jsme čekala, že to od začátku bude lepší. Pak už to ale šlo. Ve druhé půli jsme byly v obraně jednoznačně lepší,“ hodnotila Hejková.

Pražanky však táhla kapitánka Elhotová, která dala do poločasu 12 bodů a měla hlavní podíl na tom, že domácí hráčky byly v těsném vedení.



Ve druhé půli se k ní navíc přidaly Amanda Zahouiová a DeWanna Bonnerová a USK se povedlo odskočit až na jedenáct bodů. A to především díky velmi dobré úspěšnosti střelby za dva body, kterou měly Pražanky po třech čtvrtinách 67 procent. Ovšem za tři body se trefila až v poslední čtvrtině Kateřina Elhotová.

Domácí tým vedl až o 15 bodů, Galatasaray hrající bez své elitní střelkyně Alli Quigleyové sice dokázal dvě minuty před koncem snížit na šestibodový rozdíl a udělal ze zápasu drama, ale svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové už výhru nepustily.

DeWanna Bonnerová z USK Praha (vlevo) a Meltem Yildizhanová z Galatasaray Istanbul v euroligovém duelu

„Neměly bychom takhle přijít o náskok. Nechaly jsme se vybláznit jejich presinkem a nájezdy Époupaové, která je neuvěřitelně rychlá. Je škoda, že to nakonec bylo takhle těsné, ale tohle vítězství bylo pro nás velmi důležité,“ řekla kapitánka Kateřina Elhotová, která byla s 21 body nejlepší střelkyní a k tomu měla i pět asistencí.

Zahuiová, nejlepší střelkyně soutěže, přidala 19 bodů a 13 doskoků, Bonnerová 17 bodů a osm doskoků a Marta Xargayová 11 bodů a osm asistencí.



Euroliga basketbalistek - 9. kolo

Skupina A:



ZVVZ USK Praha - Galatasaray Istanbul 83:80 (16:22, 40:39, 64:55)

Nejvíce bodů: Kateřina Elhotová 21, Zahuiová 19, Bonnerová 17, Xargayová 11 - Dubljevičová 25, Epoupaová 19, Albenová 15.

Šoproň - Polkowice 70:53

20:00 Bourges - Castors Braine, Villeneuve - Dynamo Kursk.

Tabulka Tým Z V P S B 1. Dynamo Kursk 8 8 0 712:538 16 2. Šoproň 9 6 3 666:626 15 3. USK Praha 9 5 4 690:674 14 4. Galatasaray Istanbul 9 4 5 617:688 13 5. Villeneuve 8 4 4 535:570 12 6. Bourges 8 3 5 559:552 11 7. Polkowice 9 2 7 599:663 11 8. Castors Braine 8 2 6 546:613 10

Skupina B:

Jekatěrinburg - Salamanca 60:50

Orenburg - Wisla Krakov 67:61

Yakin Dogu - Montpellier 81:61

Fenerbahce Istanbul - Schio 83:77 (za domácí Kia Vaughnová 8 bodů, 6 doskoků a 1 asistence).