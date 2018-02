Chci mít medaili z Evropy, řekla Hejnová. Vynechá proto halovou sezonu

Loni získala Hejnová na čtvrtce stříbro na halovém mistrovství Evropy, letos start na šampionátu v Birminghamu neplánovala, ale některé závody běžet chtěla.

Uvažovala například o tom, že by si čtvrtku zaběhla na čtvrtečním mítinku v polské Toruni. Z toho nakonec sešlo. „Upravili jsme plán přípravy a vše směřujeme k srpnovému mistrovství Evropy v Berlíně. Soustředíme se na objem i techniku, aby byla Zuzka perfektně připravená na klíčové závody,“ uvedla v tiskové zprávě trenérka Dana Jandová.

Hejnovou dlouhá závodní pauza trochu mrzí, ale vidina první individuální medaile z ME je lákavější. „Samozřejmě bych ráda do treter a přemlouvala jsem Danu, aby mě do haly pustila. Ale dám na ni, za ty roky mě perfektně zná. Evropa je jediný podnik, ze kterého nemám individuální medaili. A to chci změnit,“ řekla dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek.

Na loňském světovém šampionátu v Londýně skončila čtvrtá. Její sezonu ovlivnily zdravotní problémy v přípravě a náhlý odchod od německého kouče Falka Balzera k Jandové. Na evropském šampionátu Hejnová startovala třikrát, jejím maximem jsou čtvrtá místa z roku 2010 v Barceloně a 2012 v Helsinkách.

Nyní se připravuje převážně v Jablonci. V březnu odcestuje do Afriky, téměř celý duben pak bude ladit formu v Portugalsku. Do závodů vstoupí v květnu při Diamantové lize.