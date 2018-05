Házenkáři Zubří objevili kanonýra, jenže ho ztratí. Klíma míří do Prahy

I když mu je teprve 19 let, Zubří na něho bude v sérii o bronz proti Lovosicím spoléhat. V play off je s 37 zásahy druhým nejlepším střelcem mužstva. Nečekaná pozice tahouna mužstva ho ale nesvazuje.

„Jsem takový, že si věci moc neberu. Pro všechny mladé hráče je důležité nebát se a ukázat, co ve vás je,“ podotkl Klíma.

První šanci v extralize dospělých dostal na konci podzimní části sezony, v novém roce to pak rozbalil a hned v úvodním jarním zápase dal o sobě vědět devíti góly v domácím vítězném utkání s Hranicemi.

„To mě nakoplo. Pak jsem si věřil,“ přiznal Klíma, který se doslova přes noc stal kanonýrem týmu. „Spojky jsou na hřišti většinou od toho, aby střílely, dávaly góly. Ale nemůžeme se dívat jen na branky. Ostatní kluci brání, připravují mi šance,“ chválí spoluhráče.

Zatímco na podzim o jeho schopnostech věděli jen zasvěcení, teď si na něho dávají obrany soupeře pozor. „Zpočátku jsem měl výhodu, že mě neznali. Ale co jsem slyšel od jiných kluků, tak už bývám na videu. Soupeři se na mě připravují. Pro mě je to dobrý pocit, že se o mně ví,“ těší Klímu.

Příležitost dostal díky rozsáhlé marodce a už ji nepustil. Přechod z dorostenecké kategorie do dospělé přitom zvládl bleskově.

„V dorostu i mužích jsou kombinace podobné. Zhruba vím, co dělat. Hodně mi radil Matěj Šustáček. Je to pan učitel i v reálném životě,“ zmínil režiséra zuberské ofenzívy.

Klíma patří do generace, která suverénně opanovala extraligu starších dorostenců. Do mužského áčka nakoukli letos i další hráči zlatého mužstva.

„Naskočilo nás hodně. Pro kluby je to správná cesta, aby dostávali šanci mladí. Na nich to bude stát za pár let. Takhle si je postupně připravují a ti se učí od starších,“ líčí Klíma, který však svůj talent bude od příští sezony rozvíjet jinde.

Ještě před startem play off pózoval na facebookovém profilu Dukly Praha s jejím dresem. „Po sezoně odcházím do Dukly. Je to také kvůli vysoké škole, ale více bych to nerozebíral,“ nechtěl Klíma svůj přestup komentovat.

Zuberské fanoušky si může částečně udobřit tím, když pomůže klubu vystřílet bronz. Oba víkendové duely začínají v 18 hodin a nedělní může být pro Klímu posledním v domácím prostředí v dresu Zubří.