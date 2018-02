Zubří se těší do „nové“ haly. Házenkáři ji otevřou bitvou s Duklou

„Ještě to je trochu staveniště, ale ten pocit, že jsme doma, je nenahraditelný,“ pronesl trenér extraligového mužstva Andrej Titkov.

Úpravy potřebují například šatny, hráči se ale mají kde převlékat i sprchovat. „Nejsme zklamaní. Popravdě jsem nevěřil, že se to do prvního domácího jarního zápasu stihne. Práce bylo dost. Jsme nadšení, že se to povedlo,“ přiznal Titkov.

Aby házenkáři mohli halu začít užívat, musely ji radnice a dodavatel stavby částečně zkolaudovat.

„Diváci by neměli nic poznat a ani jejich komfort by neměl být nijak narušen či omezen. Pouze některé dveře do zázemí budou uzamčeny s nápisem zákaz vstupu,“ informoval klub prostřednictvím sociálních sítí.

Poslední utkání v ní odehráli extraligoví házenkáři loni 20. května a loučili se vítězstvím proti Lovosicím v sérii o bronz. Pak našli dočasný azyl v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm.

„Věřím, že návrat oslavíme výhrou,“ přeje si místopředseda klubu Michal Balhárek. Hlediště bude podle všeho plné. „Zájem fanoušků je veliký, v Rožnově se jich do haly zdaleka tolik nevešlo.“

Házenkáři se na sváteční střetnutí těší. „Jdou do tréninků s dvojitou energií,“ všiml si Titkov.

Motivací je jim také nečekaný výpadek v předešlém zápase; do jarní části vstoupili ostudnou porážkou u nováčka ze Strakonic, který vlaje na chvostu extraligové tabulky.

„Při vší úctě k soupeři si takový kiks nemůžeme dovolit. Dva body musíme získat co nejdříve zpátky,“ vyhlásil Titkov.

Sobotní mač je ideální šancí.

„Ještě to je trochu staveniště, ale ten pocit, že jsme doma, je nenahraditelný.“ Andrej Titkov, kouč házenkářů Zubří