ONLINE: Švábíková skáče finále tyčky. Představí se Vadlejch a Frydrych

Poprvé v kariéře se představí na mezinárodní akci v seniorském finále. Nejmladší členka české výpravy Amálie Švábíková postoupila do tyčkařského finále výkonem 445 centimetrů.

„Půjdu si to hlavně užít,“ říká juniorská mistryně světa z letošního šampionátu v Tampere.



Letos 18letá slečna vylepšila osobní rekord na hodnotu 451 centimetrů. Ten skočila právě ve finále na MSJ v Tampere. „Nedokážu říct, jak budu skákat ve finále a jestli to znovu přijde. Když se to povede, bude to úžasné a budu za to fakt ráda,“ řekla o případném vylepšení dosavadního maxima.

Do medailových bojů chtějí promluvit i oštěpaři Jakub Vadlejch a Petr Frydrych. Jeden z vrcholů evropského šampionátu v Berlíně začíná těsně před půl devátou večer.

Oba Češi mezi nejlepší dvanáctku postoupili i přesto, že nesplnili stanovený kvalifikační limit 82 metrů. Vadlejch, stříbrný z loňského mistrovství světa, bral desátou příčku, Frydrych, bronzový ze stejného šampionátu, skončil dvanáctý.

ZPRAVODAJSTVÍ Dopolední program 3. dne atletického ME

„Po všelijaké sezoně budu mít ve čtvrtek velkou šanci vydat ze sebe totální maximum v největším závodě roku. Jsem za ni hrozně šťastný,“ slibuje Frydrych.



„Dobrou zprávou je, že mé tělo je i po zranění v podobě naprasklého obratle schopné jakž takž závodit,“ bilancoval po kvalifikaci Vadlejch, kterého v posledních týdnech sužují bolesti třísla a zad.



Pořadatelé rovněž očekávají, že na oštěpařské finále přijde více než 40 tisíc diváků. Nejvyšší ambice má totiž domácí supersilné trio Vetter, Röhler a Hofmann.

Pokračuje i klání sedmibojařek. Kateřina Cachová po dvou dopoledních disciplínách drží třetí příčku. Vícebojařky uzavřou úvodní den v koulařském sektoru a následně sprintem na 200 metrů.

Dění sledujte v podrobné online reportáži.