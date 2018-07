V Rakousku je nám lépe, hlásí američtí fotbalisté ze Znojma

Zvětšit fotografii Momentka z utkání Znojmo Knights - ilustrační foto | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 12:27

Když se rozhodli vyměnit české panství za rakouské, byl to pro znojemské Rytíře krok do neznáma. „Vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme,“ přiznává jejich trenér Radim Pařízek. Po necelých dvou sezonách si však celek amerického fotbalu Znojmo Knights nemůže svůj přestup vynachválit.

„Když v Rakousku přijedete kamkoliv, lidé fotbalu rozumí a vědí, která bije. Je to pro ně svátek a užívají si ho, zatímco u nás si většina lidí myslí, že je to stejné jako ragby,“ srovnává Pařízek. „U nás se někde zápasy hrají na poli před pár diváky, což nás nelákalo. Navíc česká asociace nám dávala různá omezení, pokuty a sankce. My jsme chtěli mít svobodu a hrát hezkou ligu, protože to hrajeme pro zábavu.“ A zábavu přináší Knights nejen sobě. Na své zápasy na znojemském městském stadionu jsou schopni přitáhnout přes tisíc diváků, což je v americkém fotbale v Česku unikát. „Víme, že samotnému fotbalu málokdo rozumí, takže z toho musíme udělat cool záležitost. Investovali jsme hodně času a prostředků, abychom dostali lidi na stadion. Ne, že si za peníze nakoupíme Američany a vyhrajeme před 25 lidmi, jak se to dělá v Česku,“ podotýká Pařízek. Znojemští se loni ze třetí české ligy přesunuli do pátého rakouského patra, z něhož okamžitě vyskočili o úroveň výš. A bez porážky zatím letos prochází i čtvrtou nejvyšší soutěží, v jejímž semifinále v neděli od 16.45 přivítají celek Gmunden Rams. „Rádi bychom si zahráli ve vyšší divizi, která by odpovídala naší kvalitě,“ hlásí Pařízek. „Před sezonou nám česká asociace nabídla, abychom nastoupili do její první ligy, ale to jsme odmítli. Kvalita v Česku pořád není ani náhodou taková jako v Rakousku. Myslím si, že bychom v lize byli v první pětce, ale neměli bychom moc kam se zvedat.“