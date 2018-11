Zlínský volejbalistka Vašíček: Na liberu mě svrbí ruce, chybějí mi smeče

„Není to jenom o tom, že hraji na liberu. Souhra nám začala fungovat celkově,“ pochvaluje si Vašíček.

Jak vám sedí post libera?

Není to pro mě nic nového. Když se čtyři roky zpátky před sezonou zranil Přema (tehdejší libero Obdržálek), tak jsem za něho zaskakoval až do Vánoc. Dařilo se nám, vyhráli jsme kupu zápasů a nakonec jsme skončili třetí.

Takže jste tuhle změnu přivítal?

Asi je pro mě dobře, že se uklidním na přihrávce a dám se dokupy po zranění. Měl jsem seklá záda. Ze smečování mám ještě trochu respekt. Do sta procent mi ještě něco chybí.

Ale s chutí si bouchnout do míče, to vám musí scházet, ne?

Chybí. Hru neovlivním jinak, než když dobře přihraju nebo čapnu balon v poli. Nedám žádný bod, což mě mrzí asi nejvíc. Ale zase se snažím co nejvíce pomoct týmu tím, že dělám černou práci.

Kterou však málokdo ocení.

Je fakt, že každý to nevidí. Vždycky vynikne chyba, kterou uděláte v koncovce. Za celý zápas se moc nedotknu míče, ale o to více se musím soustředit, že balon přijde.

Trenér Přemysl Obdržálek vás ale jako bývalé libero ocení, ne?

Výhoda je, že jsem vedle něho hrával čtyři roky na přihrávce. Ví, jak na tom jsem. Řídíme obranu spolu, neustále se o tom bavíme. Cítíme hru podobně.

Jak jste se vžil do role organizátora obrany?

Snažím se být zlý šéf, který všechny řídí - na bloku, v poli, na přihrávce. Před každou výměnou co nejvíce mluvím, abychom se maximálně soustředili.

Prý máte parametry na reprezentační libero.

Tohle mi Přema říká pořád. (úsměv) Ale zatím mě svrbí ruka a cítím se více jako smečař.

Tušíte, do kdy zůstanete na liberu?

To je na trenérech. Budu pracovat pro mužstvo. Udělám maximum, abychom vyhrávali, a je mi jedno, jestli budu smečovat nebo hrát libera.

Výsledkově se zvedáte. Jaký máte pocit ze hry?

Je to lepší než na začátku sezony. Máme mladý tým, bylo to trochu ustrašené. Teď si více věříme. Byli jsme sice poslední, ale porazili druhé Kladno. Slušný zápas jsme odehráli také v Budějovicích.

V úterý jedete do Benátek, pak hostíte Ostravu. Výsledky proti přímým konkurentům v boji o play off jsou dvakrát důležité, že?

Pro nás i pro ně to jsou v uvozovkách povinné výhry. Také si řeknou, že musí vyhrát. Benátky jsou navíc doma, jako favorité tam určitě nejedeme. Ale když podáme výkon jako proti Kladnu nebo naposledy proti Odolce (3:0), tak se nebojím, že bychom tam nebodovali. Tabulka je nahuštěná jako blázen. Konec základní části bude masakr.