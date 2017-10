Zlínští basketbalisté slevili z ambicí. Úspěchem bude i play-off

„Když jsem viděl los soutěže, říkal jsem si, že dvě vítězství ze čtyř utkání budou dobrá. Máme tři zápasy a dvě výhry, takže to beru,“ pravil Kotala.

Loňská a letošní sezona – to je ve zlínském basketbale velký rozdíl. „Máme skromnější cíle,“ přiznal trénující šéf klubu.

Loni v klubu snili o účasti ve Final 4 první ligy, letos budou rádi za play-off. „Jsem realista. Byl by to úspěch a každá vítězná série něco navíc,“ připustil Kotala.

Zlínští basketbalisté slevili ze svých ambicí z logických důvodů. Už se nemůžou spolehnout na masivní spolupráci s Brnem hrajícím Národní ligu.

„Loni jsme měli velkou kvalitu na lavičce, mohli jsme hrát na dvě pětky. Díky širokému kádru jsme udrželi vysoké tempo po celý zápas,“ podotkl Kotala.

Přesto na kooperaci s Brnem ve Zlíně zcela nerezignovali. Kotalovu mužstvu ale budou vypomáhat už jen dva hráči – stejně jako loni Jedovnický a nově rozehrávač s gruzínskými kořeny Zurab Kereselidze.

„Je to mladý kluk, který potřebuje hrát a u nás prostor dostane. S Ihringem jsou pro nás přínosem,“ zmínil Kotala druhou akvizici na post dirigenta hry.

Pokud bude Zlín kompletní, troufne si podle Kotaly na každého. V okleštěné sestavě však musí uzpůsobit taktiku nižšímu počtu hráčů.

„Je to pro nás limitující. V dnešním basketbale rozhodují lavičky, základní pětky jsou plus minus stejné. Navíc je teď zraněný další rozehrávač Ondra Chwaszcz,“ uvedl Kotala, který hodlá sázet na zkušenosti věkově starších hráčů. „Už nebudeme tak rychlí a agresivní jako loni.“

To se projevilo při zatím jediné porážce Zlína v hale prostějovských Orlů. „Zápas jsme trochu podcenili, rychlost soupeře byla nad naše síly,“ uznal trenér.

Zlín se drží na pátém místě, což by na konci základní části přivítal. Model soutěže se totiž nezměnil a do play-off postoupí z obou regionálních skupin šest nejlepších. První tři týmy ze západní a východní části si pak mezi sebou zahrají v nadstavbě o čtyři místa do čtvrtfinále, ostatní bude čekat předkolo.

Příští týden vstoupí Zlín do druhé soutěže – Českého poháru. V zápase 3. kola v Hladnově se pokusí vybojovat domácí duel s účastníkem nejvyšší soutěže BK Olomoucko, které je nástupcem Prostějova.

„V poháru se chceme revanšovat za loňský domácí debakl od Opavy, která nás přejela o dvě třídy,“ připomněl Kotala porážku 40:114.