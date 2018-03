Zlínští volejbalisté se udrželi v sérii s Ostravou, byli odvážnější

dnes 10:08

Pokud by prohráli, měli by po sezoně. Extraligoví volejbalisté Fatry Zlín však kritické utkání předkola play off zvládli, Ostravu doma porazili 3:1 a za stavu série 1:1 ji vrátili k rozhodujícímu sobotnímu zápasu na sever Moravy.