Nahrávač Duc Luan Truong v roli zachránce zlínských volejbalistů

Zlín sice prohrál 1:3, Truong ale v mužstvu poražených vyčníval. Nepřesný příjem spoluhráčů dokázal často spravit. „Zápas byl z tohoto pohledu těžký, ale Ostrava hodně slušně podávala,“ poznamenal 22letý volejbalista s vietnamskými kořeny.

Že bude stát organizace hry na něm, se Truong dozvěděl při odjezdu na sever Moravy, kdy vyšlo najevo, že Petera Bartáka nepustí do utkání horečka. „Nervózní jsem nebyl. Na tyhle situace jsem zvyklý,“ připomíná Truong svoje záskoky ve dvou předešlých sezonách.

Ve čtvrtfinálové sérii proti Liberci nahradil Jana Baráka, který absentoval kvůli potížím se srdcem. Loni ve skupině o 9. až 12. místo nahradil Petera Porubského, jenž si zlomil kotník.

Jestli začne Truong v základní sestavě i ve čtvrtek, ještě není jasné. Záleží, jestli se Bartákovi uleví. „Buď nastoupím, nebo tým podpořím z lavičky,“ nestresuje se Truong, který hraje volejbal po práci. Den po zápase v Ostravě šel na šestou na směnu do kalírny. „V kombinaci s volejbalem je to trošku únavné, ale v tomhle režimu jsem zvyklý – dělám to dva roky.“

Na zlínské tréninky tak chodí dvakrát týdně, zápasové vytížení dohání v prvoligovém Starém Městě. „Hraje tam se mnou hodně kluků ze Zlína. První liga je skvělou průpravou. Vyhrajeme se a zkusíme si věci, které se nikde jinde než v zápase nenaučíme,“ upozornil Truong.

Ve Starém Městě skončili ve čtvrtfinále play off, konec sezony teď hrozí i volejbalistům Zlína v extralize. V sérii s Ostravou dnes budou odvracet postupový mečbol soupeře. „Nepřipouštíme si, že to může být naše poslední utkání. Věříme, že doma vyhrajeme, a v Ostravě to bude v sobotu buď a nebo,“ prohodil Truong.

Druhý duel předkola začíná náhradní Městské hale ve čtvrtek od 17 hodin. „Je menší, ale je v ní o to lepší atmosféra,“ těší se Truong.