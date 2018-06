Éra po Boltovi, sraz mistrů světa v Ostravě. Co ukážou Gatlin či Baršim?

Dříve nejen pro ostravské organizátory platilo: Hlavně musíme získat Bolta. Vše ostatní je druhořadé.

Jamajský blesk pobíral na mítincích startovné 250 tisíc dolarů, které více než trojnásobně přesahovalo startovné dalších nejvýraznějších osobností dráhové atletiky.

Když už nyní neplatíte za start Bolta, zbude vám z rozpočtu mítinku tím více peněz na to, abyste místo něj zajistili skutečně lukrativní společenství atletických osobností.

Přesně to organizátoři Zlaté tretry udělali.

Deset aktuálních mistrů světa z Londýna 2017 a sedm lídrů letošních světových tabulek se v rámci šestnácti hlavních disciplin představí v Ostravě.

Národní program začne už v 15.00, hlavní blok soutěží odstartuje mužskou tyčí v 17.30. Slavnostní zahájení proběhne v 18.30 a potom už to půjde ráz naráz, jedna lahůdka za druhou.

Zlatá tretra Sledujte od 17.30 online.

V ochozech má být 15 tisíc diváků. Posledních zhruba tisíc zbylých vstupenek bude dáno do prodeje během dne na pokladnách stadionu.

Přenos z Ostravy poputuje do 150 zemí světa, letos odvysílá Zlatou tretru dokonce i společnost NBC, majitel vysoce ceněných amerických práv na přenosy z olympijských her.

Mítink je pro diváky rovněž rozlučkou se dvěma atletickými celebritami, které končí kariéru: bývalým mistrem světa v běhu na 100 metrů Kimem Collinsem a s olympijským vítězem v hodu diskem Robertem Hartingem.

Vyvrcholením atletického večera má být ve 20.55 závod na 200 metrů žen s dvojnásobnou světovou šampionkou Dafne Schippersovou.

„To je pro mě velká čest, že běžím poslední závod,“ říká Nizozemka. „Věřím, že patřím do skupiny atletů, která může i v éře po Boltovi udržet velkou popularitu atletiky.“

Schippersová startuje na Zlaté tretře premiérově stejně jako dva mistři světa ve skokanských disciplínách, americký tyčkař Sam Kendricks a katarský výškař Mutaz Barším, kteří v úterý ohromovali svojí výmluvností na tiskové konferenci. Kendricksovy „proslovy“ zde byly natolik propracované a místy i diplomatické, že by se mohl uplatnit také v politice.

Oba pomýšlejí na rekordy mítinku. „Těch 233 centimetrů ale bude jen začátek. Pak by to mělo jít ještě výše,“ pousmál se Barším. „Miluji vyprodaná hlediště, podporu diváků. A to vše jsem v Ostravě vždy v televizi nebo na videu viděl.“

Organizátoři sní o magických 240 centimetrech. Na Diamantové lize v Dauhá už je letos Baršim předvedl.

Podle Kendrickse rekordy odrážejí i tradici a historii mítinků. „Jako byste soutěžili s těmi všemi, co tady skákali před vámi.“

V tyči je rekordmanem Zlaté tretry Renaud Lavillenie výkonem 592 centimetrů. „S ním mám zatím letos bilanci 2:2, takže pokud bych jeho rekord překonal, počítal bych to jako svou další výhru nad ním. Ale těším se, že tady budou i mí čeští kamarádi Jan Kudlička a Michal Balner,“ vykládal Kendricks.

SOUBOJ NA DÁLKU S LAVILLENIEM. Sam Kendricks (na snímku) má zatím letos na kontě 584 centimetrů z Říma, ale pomýšlí výš.

Pastvou pro oči má být souboj v dálkařském sektoru, kde se letos začíná otřásat i 27 let starý světový rekord 895 centimetrů Mika Powella, čestného hosta letošní Zlaté tretry.

Jihoafrické hvězdě Luvo Manyongovi nynější soupeření s Kubáncem Juanem Echevarríou (letos 883 cm s větrem 2,1 m/s) připomíná dřívější souboje Powella s Carlem Lewisem. Teď se odehraje další z nich.

„Atmosféra takového souboje může pomoci i Radkovi Juškovi, aby se dostával dále, až na hranici svých možností,“ zmínil Manyonga českého rekordmana.

„Je to tak. Když někdo skáče mnohem dál než já, může mě to vytáhnout,“ souhlasil Radek Juška. „Bohužel v Česku zatím není nikdo, kdo by mi konkuroval, takže na domácích mítincích většinou suverénně vítězím.“

Manyonga i Echevarría stabilně předvádějí výkony okolo 840 centimetrů. Mohou překonat rekord mítinku, který drží Kubánec Ivan Pedroso - 835 cm.

„Jako první by měl ten rekord překonat Radek, protože je tady doma. A pak přijdeme na řadu my,“ naznačil s úsměvem Manyonga. Znamenalo by to i nový český rekord, ten má zatím hodnotu 831 centimetrů.

Ovšem lahůdek bude na ostravském stadionu k vidění ještě mnohem více.

V oštěpu mužů se německý olympijský vítěz Thomas Röhler a český vicemistr světa Jakub Vadlejch budou motivovat k hodům za 90 metrů.

KAM OŠTĚP POLETÍ? Překoná Jakub Vadlejch poprvé 90 metrů?

Na stovce mužů proti sobě stanou aktuální mistr světa Justin Gatlin s druhým mužem letošních světových tabulek Mikem Rodgersem (v této sezoně 9,92), jihoafrickým šampionem Her Commonwealthu Akani Simbinem a s francouzským mistrem Evropy Christophem Lemaitrem.

Na časomíře by měl zazářit čas pod 10 sekund.

MISTR SVĚTA A EVROPY. Justin Gatlin (vlevo) a Christophe Lemaitre proti sobě v Ostravě. Francouz chystá kromě stovky i start na 200 metrů.

Světovou elitu svádí proti sobě koulařské zápolení. Vzejdou ze soupeření světové jedničky, Novozélanďana Tomase Walshe a světové dvojky, Američana Ryana Crousera i hody za 22 metrů?

V tomto závodě se představí hned pět nejlepších mužů letošních světových tabulek! A bude zde i český rekordman Tomáš Staněk.

Na trati 800 metrů žen poběží mílařská královna Genzebe Dibabaová o rychlý čas na distanci, která pro ni není vůbec obvyklou.

A v mužské čtvrtce se král haly Pavel Maslák postaví proti Katařanovi Abdelellehovi Harounovi i Američanovi Christianu Taylorovi a čas vítěze by mohl začínat číslicí 44.

MILÁČEK PUBLIKA. V Ostravě nedají na Pavla Masláka dopustit.

Další Zlatá tretra má být důkazem, že ostravský mítink má pevně zabudované místo v myslích předních světových atletů, fanoušků i funkcionářů.

Však si generaci „po Boltovi“ nenechá na vítkovickém stadionu ujít ani první muž světové atletiky Sebastian Coe. Také on přicestoval, aby souboje o křišťálové trofeje sledoval na vlastní oči.