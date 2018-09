Lehčí čtvrtfinále? To letos na Zlaté přilbě nehrozí

„Startovní listina je ne nabitá, ale přímo přebitá,“ podotýká ředitel závodu o Zlatou přilbu Evžen Erban, kterému sice zájem jezdců dělá radost, ale zároveň také finanční starosti. Extrémní konkurence může pro některé hvězdy snadno znamenat, že se divákům na svítkovském ovále předvedou jen ve vylučovacích skupinách - pak naloží závodní speciál na auto a pofrčí domů.

„Loni jsme Vaškovi mohli vybrat slabší čtvrtfinále, ale letos tu jsou tak výborní jezdci, že v sobě bude muset najít morální sílu, aby je měl šanci porazit,“ říká k tomu Erban.

70. Zlatá přilba města Pardubic Kde: plochodrážní stadion Svítkov Sobota 29. září

autogramiáda vítězů Zlaté přilby v Atrium Paláci Pardubice 10.00

otevření stadionu pro diváky 11.00

trénink jezdců 44. Zlaté stuhy juniorů a Jawa Cupu dvojic 12.45

slavnostní nástup jezdců Zlaté stuhy a Jawa Cupu 13.45

start Zlaté stuhy 14.05

start Jawa Cupu 14.35

finále Jawa Cupu 17.20

finále Zlaté stuhy 17.25

vyhlášení vítězů 17.30 Neděle 30. září

otevření stadionu pro diváky 9.00

slavnostní nástup 11.50

start 70. Zlaté přilby 12.20

Malé finále Zlaté přilby 16.15

Finále Zlaté přilby 16.20

slavnostní ceremoniál vítězů 16.35

Loňský mistr světa Jason Doyle z Austrálie, vítězové Zlaté Nicki Pedersen z Dánska (2010), Jurica Pavlic z Chorvatska (2015) nebo Rus Emil Sajfutdinov (2016) - ti všichni by se kromě Milíka měli společně s mnoha jinými špičkovými borci nejen ze seriálu Grand Prix v Pardubicích objevit. A s ohledem na výše uvedené vlastně ani nelze předem vybírat toho největšího favorita.

„Za jednoho z nich považuji Slováka Martina Vaculíka, ale tip na vítěze mám vždy až tehdy, když je známá finálová šestka,“ říká šéf Přilby Erban.

„Je to spravedlivý závod. Ve skupinách má každý jednu možnost to pokazit, ale běda, jak to udělá podruhé. Pak je vymalováno,“ dodává.

S kolegy na kulaté výročí závodu do Svítkova sezval žijící vítěze Zlaté. „Měli by přijet Dán Ole Olsen (sedminásobný vítěz), Američan Denis Sigalos, Angličané Jeremy Doncaster a John Davis i poslední šampion z trávy na pardubickém závodišti Oldřich Klaudinger, kterému je 89 let,“ nastiňuje Erban.

Pardubický klenotník Pavel Lejhanec představil trofej, kterou vyrobil pro 70. ročník plochodrážního závodu Zlatá přilba.

„Bude tu i řada dalších, chceme je představit zvlášť, aby lidé viděli, jak ti pánové vypadají dneska. Hodně fanoušků sem jezdí 35 nebo i 50 let a všechny ty vítěze si pamatují,“ konstatuje.