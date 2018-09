Sedmdesátá Zlatá přilba nalákala do Pardubic elitní plošináře

„Bylo by super triumf zopakovat, dám do toho všechno. Je ale jasné, že to bude hodně těžké. Závodit v šesti je něco úplně jiného - takový Maciej Janowski je z toho ještě doteď unešený,“ usmívá se Milík, bezesporu nejsledovanější závodník nadcházejícího plochodrážního svátku.

Vždyť loni se po dlouhých jedenadvaceti letech zasloužil o českého vítěze „Zlaté“, navíc domácího. Konkurenci ovšem bude mít obrovskou. Na startu jubilejního 70. ročníku slavného závodu se totiž představí pěkná řádka hvězd.

V předběžné startovní listině figurují jména jako Greg Hancock, Nicki Pedersen či Emil Sajfutdinov.

Diváci na oválu svítkovského stadionu budou moci vidět více než polovinu z patnáctky stabilních účastníků prestižního seriálu Grand Prix mistrovství světa.

Pokud vše dobře dopadne, dorazí na východ Čech dokonce jedenáct těchto jezdců včetně prvního kvarteta průběžného pořadí světového šampionátu, jemuž vévodí Brit Tai Woffinden před Poláky Bartoszem Zmarzlikem a v úvodu zmiňovaným Maciejem Janowským či Švédem Fredrikem Lindgrenem.

Šestice z této špičky si už v minulosti dokonce jedinečnou trofej na hlavu posadila. Před Milíkem se poštěstilo vyhrát závod Dánům Andersenovi (2008) a Pedersenovi (2010), Švédovi Jonssonovi (2007), Chorvatu Pavlicovi (2015) či Rusu Sajfutdinovovi (2016).

„Dlouho se nestalo, že bychom neměli žádnou termínovou kolizi například s polskou ligou nebo britským šampionátem. Všichni závodníci už věděli, že mají volno. Škoda jen barážového závodu v Polsku, kde pojede další jezdec z Grand Prix Polák Patryk Dudek,“ uvedl na tiskové konferenci v Praze Evžen Erban, předseda AMK.

Zlatá přilba. Nejslavnější plochodrážní závod na světě. Jubilejní ročník. Tohle všechno dohromady budí ze strany jezdců obrovský zájem.

„Můžeme si díky tomu vybírat. Na prozatím volné tři pozice jsou ve hře Jason Doyle, Tai Woffinden a Bartosz Zmarzlik, přičemž s posledními dvěma jsem mluvil teď během víkendu v Kršku. Od Zmarzlika mám příslib, že pojede. Věřím, že kontrakt podepíše i Woffinden, ale kdyby ne, měli bychom je určitě kým nahradit,“ ujistil Erban.

Z Čechů se vedle Milíka na závod chystají také Eduard Krčmář nebo Matěj Kůs, který se ovšem zranil při závodech v Británii a jeho start je nejistý.

Nepředstaví se ani další dva závodníci tuzemské špičky Josef Franc a Hynek Štichauer, kteří se kvalifikovali do finále MS na dlouhé dráze.

Na plochodrážním stadionu ve Svítkově nebude rušno pouze v neděli. Závodní víkend otevře již v pátek 28. září závěrečné finále MS jezdců do 21 let, v sobotu 29. je na programu 44. ročník Zlaté stuhy juniorů a v neděli po poledni odstartuje hlavní závod.

„Je skvělé, že kromě Zlaté přilby funguje tak dlouhou dobu i juniorský závod. Různé asociace se snažily o něco podobného, ale vydržely dva tři roky,“ podotkl Erban.

U příležitosti kulatého výročí Zlaté přilby pozvali organizátoři do Pardubic žijící vítěze, mezi nimiž jsou Ole Olsen, Ove Fundin, Hans Nielsen, Erik Gundersen, Jeremy Doncaster či Oldřich Klaudinger, jenž je posledním žijícím z dob, kdy se jezdilo ještě na trávě. Zlatou přilbu vyhrál v roce 1961.

Dlouhou historii závodu připomene také ta nejdůležitější věc na stadionu. Samotná slavná trofej pro vítěze, takřka dva kilogramy vážící zlatá přilba.

„Je stejná jako při prvním ročníku, jen s tím rozdílem, že tehdy na ní bylo napsané Československo, teď tam bude Česká republika,“ přiblížil zlatník Pavel Lejhanec, dlouholetý autor odměny pro vítěze.

Tu první vyrobil už před šestadvaceti lety v roce 1992. Od té doby je přilba před každým plochodrážním vrcholem sezony vystavená na obdiv na pardubické třídě Míru.