Ptáčníková popáté ovládla Zimní Pražskou tyčku, mužům se nedařilo

Ptáčníková v obchodním centru Metropole Zličín útočila i na 467 centimetrů, ale neuspěla.

Z pokusů o překonání rekordu mítinku byl nejnadějnější ten závěrečný, při kterém laťka spadla až na poslední chvíli. „Vítězství v závodě je krásné, ale dneska mám takové rozporuplné pocity. Ten třetí pokus mě mrzí a bude mě mrzet, myslím si, ještě hodně dlouho. Ale takový je sport,“ řekla Ptáčníková ČTK.

Pokud by překonala 467, zařadila by se na sedmé místo aktuálních světových tabulek a výrazně by zvýšila šance na pozvánku do Birminghamu. „To už je k té dvanáctce trošku blíž,“ poznamenala. Vítězný výkon 455 ji řadí na patnácté místo na světě.

Po loňském zranění kolena, kvůli kterému musela vynechat halovou sezonu a hrozil jí i konec kariéry, je letos zdravá a halovou sezonu si užívá. „Mám radost z každého skoku, co skočím nad tou laťkou. Nevím, co se ve mně zlomilo. Každý ten úspěch, strašně si toho cením,“ pochvalovala si halová vicemistryně světa z roku 2014. Poslední šanci vylepšit letošní halový výkon bude mít v neděli na mistrovství republiky.

Druhé místo mezi ženami výkonem 435 centimetrů obsadila Ruska Olga Mullinová, osmá žena loňského mistrovství světa. Nejlepší zápis s výkonem 420 cm vynesl na třetí příčku Ekaterini Vayenáovou z Řecka. Loňská vítězka Amálie Švábíková zdolala také 420 a podělila se o pátou příčku.

V mužské soutěži se ani jeden z českých reprezentantů nedostal na stupně vítězů. Michal Balner obsadil výkonem 550 centimetrů čtvrtou příčku, Jan Kudlička překonal tutéž výšku napodruhé a skončil šestý. Triumfoval osmnáctiletý Karális, který se po úspěšném skoku přes 571 pokoušel o 586 centimetrů, což by byl řecký seniorský rekord. Napoprvé laťku shodil a pak soutěž ukončil.