Trenér frýdecko-místeckých volejbalistek staví mladý tým

Vlk dříve mimo jiné trénoval muže Brna a doma na Slovensku Prešov a Prievidzu. „Ale jsem zvyklý i na práci s ženami, protože dva roky jsem v Centru olympijské přípravy v Nitře vedl juniorky.“

Jak říká, to se mu nyní ve Frýdku-Místku bude hodit. „Naše družstvo je mladé. Naše vize je zapracovat mladé volejbalistky do sestavy a hlavně družstvo připravit tak, abychom uspěli v extralize. Každý tým posílil, vracejí se starší hráčky, které byly dříve v reprezentaci. Liga bude zajímavá. Nečeká nás nic lehkého, ale budeme se snažit uspět.“

Po minulé sezoně ze Sokola odešly nahrávačky Izabela Blasiaková a Denisa Kavková, blokařka Kateřina Kvapilová zamířila do KP Brno a smečařka Markéta Kukůčová do rakouského Linze.

Jedničkou na nahrávce je zatím Iva Šípová (na snímku), která v minulé sezoně byla dvojkou TJ Ostrava. „K ní máme juniorku, která pomůže, pokud jinou nahrávačku už neseženeme,“ řekl Vlk. „Na vyztužení sestavy stále pracujeme. Ideální to není ani na smeči. Na bloku máme tři hráčky, ale i tam jsme omladili. Budeme muset bojovat a doufám, že volejbalové umění postupně přijde.“

Kapitánka a smečařka Daniela Pavelková by uvítala, pokud by se podařilo družstvo doplnit o druhou nahrávačku a smečařku. „Ostatní celky posílily, my jsme na tom naopak hůře, ale trenér Vlk má zkušenosti, takže by to mohlo jít. Pokud už žádné hráčky nepřijdou, bude to těžká sezona,“ řekla Pavelková.

Nahrávačka Iva Šípová si přestup do Frýdku-Místku pochvaluje. „Chtěla jsme hrát a to se mi splnilo. Snad si místo na nahrávce udržím, ale musím se toho ještě hodně naučit,“ řekla Šípová.

„Nějakou dobu potrvá, než se tým dá dohromady,“ uznává Jaroslav Vlk. Uvědomuje si, že hráčky oproti soupeřkám zaostávají výškově. „Budeme muset pečlivě pracovat na vytrvalosti a variabilnosti v útoku, abychom byli úspěšní. Ale věřím, že během několika měsíců to bude dobré.“